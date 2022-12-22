Модель plus-size Эшли Грэм в золотом мини-платье посетила вечеринку (фото)

Известная модель не стесняется носить довольно смелые наряды.

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35-летняя модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимки своего откровенного образа, в котором она посетила вечеринку. Об этом пишет Daily Mail.

По случаю 30-летия подруги, девушка надела золотое асимметричное мини-платье. Наряд с открытой спиной отлично подчеркивал ее фигуру в виде песочных часов. Даже в таком откровенном наряде Эшли чувствовала себя очень уверенной.

Красавица-брюнетка собрала волосы в пучок сзади, выпустив спереди пряди, сделала макияж с золотыми тенями на веках и украсила уши золотыми серьгами-кольцами. На руках у нее были золотые кольца. Свой образ Эшли завершила золотистой сумочкой и парой новых ботинок Jimmy Choo x Timberland Crystal Boots за 6000 долларов.

Ранее в этом году Грэм запустила собственную линию удобных и поддерживающих бюстгальтеров без косточек под названием Ashley's Knix shapewear collection, которая предлагает расширенный размерный ряд.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм посетила с ежегодную церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Для своего появления на церемонии девушка выбрала свободный длинный шелковый плащ шоколадного оттенка от бренда Michael Kors. Однако изюминкой образа стало то, что Эшли надела плащ, как платье.