Модель plus-size Ешлі Ґрем в обтислій шкіряній сукні на Тижні моди в Лондоні

Знаменитість укотре приголомшує шанувальників своїм вбранням.

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Ешлі Ґрем без особливих зусиль привернула до себе загальну увагу, провівши вечір на Тижні моди в Лондоні у понеділок. Про це пише Daily Mail.

35-річна модель plus-size мала неймовірний вигляд, обравши для світського заходу коричневу шкіряну сукню міді, яка акцентувала увагу його на її вигинах. Колишня суддя шоу "Топмодель по-американськи" підібрала до аутфіту пару чорних туфель на підборах із відкритим носком.

[ + – ] Ешлі Ґрем Фото: Getty Images

Темні локони Ешлі зібрала в хвіст і доповнила своє вбрання парою привабливих золотих сережок і срібних каблучок. Свою природну красу зірка підкреслила неяскравою палітрою макіяжу.

Нагадаємо, мама трьох дітей Ешлі Ґрем поділилася у своєму Instagram-акаунті новими фотографіями, зробленими під час відпочинку в теплих краях.

Також Фокус писав, що Ешлі Ґрем відвідала зі щорічною церемонією вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Для появи на церемонії дівчина обрала вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors. Проте родзинкою образу стало те, що Ешлі одягла плащ як сукню.