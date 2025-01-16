Звезда "Дневник Бриджит Джонс" рассказала о младшем на 10 лет бойфренде (фото)
Рене Зеллвегер и Ант Анстед в 2023 году спровоцировали слухи о помолвке. У телеведущего есть трое детей.
55-летняя американская актриса Рене Зеллвегер поделилась, как ее роман с Антом Анстедом, 45, повлиял на то, где она решила жить. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" дала интервью британскому Vogue.
Рене пообщалась с Хью Грантом, с которым воплотила пару на экране.
"Я живу в Южной Калифорнии, вблизи Сан-Диего, потому что там живет мой товарищ и его маленький мальчик", — сказала она, вспоминая пятилетнего сына своего парня Хадсона.
Анстед воспитывает наследника с бывшей женой Кристиной Хаак, которая находится в процессе развода со своим третьим мужем Джошем Холлом.
Ант также воспитывает дочь Амели, 21, и сына Арчи, 18, со своей бывшей женой Луизой Анстед.
Поклонники подозревают, что Рене и Ант уже женаты, поскольку телеведущий из Великобритании называл свою девушку "миссис" в нескольких публикациях в социальных сетях.
Ранее пара спровоцировала слухи о помолвке.
Инсайдер говорил в 2023 году: "Рене и Ант хранят свои планы в невероятной тайне, они не планируют публичного объявления".
Рене якобы "рассказывала своему ближайшему окружению об организации их свадьбы".
"Ее отношения с Антом чрезвычайно крепкие, они безусловно влюблены, и им не терпится пожениться", — говорил инсайдер.
Зеллвегер ранее была замужем за певцом Кенни Чесни в течение четырех месяцев, и пара развелась в 2005 году.
Перед своим недолгим браком она была помолвлена с Джимом Керри с 1999 по 2000 год.
Напомним, Хью Грант не будет сниматься в новой части фильма "Бриджит Джонс".
Также Фокус писал о трейлере четвертой части истории о Бриджит Джонс.