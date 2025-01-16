Звезда "Дневник Бриджит Джонс" рассказала о младшем на 10 лет бойфренде (фото)

Рене Зеллвегер и Ант Анстед в 2023 году спровоцировали слухи о помолвке. У телеведущего есть трое детей.

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55-летняя американская актриса Рене Зеллвегер поделилась, как ее роман с Антом Анстедом, 45, повлиял на то, где она решила жить. Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" дала интервью британскому Vogue.

Рене пообщалась с Хью Грантом, с которым воплотила пару на экране.

"Я живу в Южной Калифорнии, вблизи Сан-Диего, потому что там живет мой товарищ и его маленький мальчик", — сказала она, вспоминая пятилетнего сына своего парня Хадсона.

Анстед воспитывает наследника с бывшей женой Кристиной Хаак, которая находится в процессе развода со своим третьим мужем Джошем Холлом.

Ант также воспитывает дочь Амели, 21, и сына Арчи, 18, со своей бывшей женой Луизой Анстед.

Ант Анстед с детьми

Поклонники подозревают, что Рене и Ант уже женаты, поскольку телеведущий из Великобритании называл свою девушку "миссис" в нескольких публикациях в социальных сетях.

Ранее пара спровоцировала слухи о помолвке.

Инсайдер говорил в 2023 году: "Рене и Ант хранят свои планы в невероятной тайне, они не планируют публичного объявления".

Рене якобы "рассказывала своему ближайшему окружению об организации их свадьбы".

Рене Зеллвегер и Ант Анстед с детьми

"Ее отношения с Антом чрезвычайно крепкие, они безусловно влюблены, и им не терпится пожениться", — говорил инсайдер.

Зеллвегер ранее была замужем за певцом Кенни Чесни в течение четырех месяцев, и пара развелась в 2005 году.

Перед своим недолгим браком она была помолвлена с Джимом Керри с 1999 по 2000 год.

Напомним, Хью Грант не будет сниматься в новой части фильма "Бриджит Джонс".

Также Фокус писал о трейлере четвертой части истории о Бриджит Джонс.