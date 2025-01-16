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Стиль життя

Зірка "Щоденник Бріджит Джонс" розповіла про молодшого на 10 років бойфренда (фото)

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Фото: Instagram ant_anstead | Рене Зеллвегер та Ант Анстед

Рене Зеллвегер та Ант Анстед у 2023 році спровокували чутки про заручини. У телеведучого є троє дітей.

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55-річна американська акторка Рене Зеллвегер поділилася, як її роман з Антом Анстедом, 45, вплинув на те, де вона вирішила жити. Зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" дала інтервʼю британському Vogue.

Рене поспілкувалася з Г’ю Ґрантом, з яким втілила пару на екрані.

"Я живу в Південній Каліфорнії, поблизу Сан-Дієго, тому що там живе мій товариш і його маленький хлопчик", — сказала вона, згадуючи п’ятирічного сина свого хлопця Гадсона.

Анстед виховує спадкоємця з колишньою дружиною Крістіною Гаак, яка перебуває в процесі розлучення зі своїм третім чоловіком Джошем Холлом.

Ант також виховує доньку Амелі, 21, і сина Арчі, 18, зі своєю колишньою дружиною Луїзою Анстед.

Ант Анстед з дітьми

Шанувальники підозрюють, що Рене та Ант вже одружені, оскільки телеведучий з Великої Британії називав свою дівчину "місіс" у кількох публікаціях у соціальних мережах.

Раніше пара спровокувала чутки про заручини.

Інсайдер говорив у 2023 році: "Рене та Ант зберігають свої плани в неймовірній таємниці, вони не планують публічного оголошення".

Рене начебто "розповідала своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля".

Рене Зеллвегер та Ант Анстед з дітьми

"Її стосунки з Антом надзвичайно міцні, вони шалено закохані, і їм не терпиться одружитися", — говорив інсайдер.

Зеллвегер раніше була одружена зі співаком Кенні Чесні протягом чотирьох місяців, а пара розлучилася в 2005 році.

Перед своїм недовгим шлюбом вона була заручена з Джимом Керрі з 1999 по 2000 рік.

Нагадаємо, Гʼю Ґрант не зніматиметься в новій частині фільму "Бріджит Джонс".

Також Фокус писав про трейлер четвертої частини історії про Бріджит Джонс.