Сестра Бьянки Цензори отреагировала на ее скандальную выходку на "Грэмми 2025"

Анджелина Цензори давно копирует стиль своей сестры, отдавая предпочтение смелым и открытым нарядам.

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20-летняя Анджелина Цензори, младшая сестра Бьянки Цензори, жены скандального рэпера Канье Уэста, отреагировала на шокирующее обнажение своей родственницы на красной дорожке церемонии вручения премии "Грэмми 2025" в Лос-Анджелесе. В сторис Instagram модель, которая живет со своими родителями Александрой и Лео в Мельбурне (Австралия), поделилась видео момента, когда Бьянка сбрасывает шубу, под которой ничего нет, кроме абсолютно прозрачного платья.

Когда Бьянка предстала обнаженной перед фотографами, Канье с отстраненным видом наблюдал за происходящим, пока пару не попросили на выход, несмотря на то, что Уэст был номинирован.

Своим сторис Анджелина косвенно выразила поддержку сестре, которая стала самым обсуждаемым персонажем премии. По слухам, Бьянка давно в разногласиях со своей семьей из-за своих скандальных выходов и выходок.

Хотя Анджелина на 10 лет моложе своей скандально известной сестры, она поразительно похожа на Бьянку. Более того, она начала во многом копировать стиль своей родственницы, одевая все более откровенные и прозрачные наряды, хотя и не такие откровенные.

В одном из интервью она говорила, что Бьянка – ее "лучшая подруга", и что она считает выбор моды своей сестры "искусством".

"Некоторые называют это уродливым или эклектичным, это не для всех. Но я думаю, что это круто, и мне это нравится. Мы знаем, что происходит, и смеемся над глупыми заголовками, если честно", – заявила Анджелина, которая, как и ее сестра, получила степень по архитектуре в Мельбурнском университете.

Ранее Фокус писал, что семья Цензори на самом деле думает о Канье Уэсте.