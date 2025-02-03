Сестра Б'янки Цензорі відреагувала на її скандальну витівку на "Греммі 2025"

Анджеліна Цензорі давно копіює стиль своєї сестри, віддаючи перевагу сміливому і відкритому вбранню.

Related video

20-річна Анджеліна Цензорі, молодша сестра Б'янки Цензорі, дружини скандального репера Каньє Веста, відреагувала на шокуючий оголений образ своєї родички на червоній доріжці церемонії вручення премії "Греммі 2025" у Лос-Анджелесі. У сторіс Instagram модель, яка живе зі своїми батьками Олександрою і Лео в Мельбурні (Австралія), поділилася відео моменту, коли Б'янка скидає шубу, під якою нічого немає, крім абсолютно прозорої сукні.

Коли Б'янка постала оголеною перед фотографами, Каньє з відстороненим виглядом спостерігав за подіями, поки пару не попросили на вихід, попри те, що Вест був номінований.

Своїм сторіс Анджеліна побічно висловила підтримку сестрі, яка стала найбільш обговорюваним персонажем премії. З чуток, Б'янка давно в розбіжностях зі своєю сім'єю через свої скандальні виходи і витівки.

Хоча Анджеліна на 10 років молодша за свою скандально відому сестру, вона дуже схожа на Б'янку. Ба більше, вона почала багато в чому копіювати стиль своєї родички, одягаючи дедалі відвертіші та прозоріші вбрання, хоча й не такі відверті.

В одному з інтерв'ю вона говорила, що Б'янка — її "найкраща подруга", і що вона вважає вибір моди своєї сестри "мистецтвом".

"Дехто називає це потворним або еклектичним, це не для всіх. Але я думаю, що це круто, і мені це подобається. Ми знаємо, що відбувається, і сміємося над дурними заголовками, якщо чесно", — заявила Анджеліна, яка, як і її сестра, отримала ступінь з архітектури в Мельбурнському університеті.

Раніше Фокус писав, що сім'я Цензорі насправді думає про Каньє Веста.