Известный режиссер рассказал, почему Джулия Робертс отказалась от съемок в сиквеле "Ноттинг-Хилл"

В романтической картине главные роли исполнили Джулия Робертс и Хью Грант. Джулия воплотила на экране голливудскую кинозвезду.

Сценарист фильма "Ноттинг-Хилл" Ричард Кертис рассказал, что Джулия Робертс отказалась участвовать в продолжении хита 1999 года, поскольку ее героиня должна была развестись. Об этом пишет Daily Mail.

Режиссер фильма "Четыре свадьбы и похороны" признался, что изначально он предложил сюжетную линию, где ее героиня, Анна Скотт, и персонаж Хью Гранта, Уильям Такер, были разделены, но Робертс не понравилась такая идея.

"Я пытался сделать один из Ноттинг-Хилл, где они собирались развестись", — сказал Ричард.

Трейлер фильма "Ноттинг-Хилл"

Ранее Джулия Робертс призналась, что изначально ей была неприятна роль Анны Скотт, и она почти полностью отказалась от нее.

Актриса рассказала Vogue, что ей было трудно справиться с персонажем, который является знаменитой голливудской звездой.

"Честно говоря, одной из самых трудных вещей, которые мне приходилось делать, было [Ноттинг-Хилл], играть киноактрису. Мне было так неудобно!" — говорила Джулия.

"Я имею в виду, мы говорили об этом столько раз, но я почти не участвовала, потому что это просто казалось... о, это казалось таким неудобным. Я даже не знала, как играть этого человека", — добавила она.

Актриса призналась, что "ненавидит" быть одетой как гламурная кинозвезда, и даже взяла дело в свои руки для одной ключевой сцены.

Напомним, Джулия Робертс показала себя без косметики.

Также Фокус писал о топ 7 фильмов на вечер, среди которых картина с Джулией Робертс в главной роли.