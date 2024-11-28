Відомий режисер розповів, чому Джулія Робертс відмовилася від зйомок у сиквелі "Ноттінг-Гілл"

У романтичній картині головні ролі виконали Джулія Робертс та Гʼю Грант. Джулія втілила на екрані голлівудську кінозірку.

Сценарист фільму "Ноттінг-Гілл" Річард Кертіс розповів, що Джулія Робертс відмовилася брати участь у продовженні хіту 1999 року, оскільки її героїня мала розлучитися. Про це пише Daily Mail.

Режисер фільму "Чотири весілля та похорон" зізнався, що спочатку він запропонував сюжетну лінію, де її героїня, Анна Скотт, і персонаж Г’ю Гранта, Вільям Такер, були розділені, але Робертс не сподобалася така ідея.

"Я намагався зробити один із Ноттінг-Гілл, де вони збиралися розлучитися", — сказав Річард.

Трейлер фільму "Ноттінг-Гілл"

Раніше Джулія Робертс зізналася, що спочатку їй була неприємна роль Анни Скотт, і вона майже повністю відмовилася від неї.

Акторка розповіла Vogue, що їй було важко впоратися з персонажем, який є знаменитою голлівудською зіркою.

"Чесно кажучи, однією з найважчих речей, які мені доводилося робити, було [Ноттінг-Гілл], грати кіноактрису. Мені було так незручно!" — говорила Джулія.

"Я маю на увазі, ми говорили про це стільки разів, але я майже не брала участі, тому що це просто здавалося… о, це здавалося таким незручним. Я навіть не знала, як грати цю людину", — додала вона.

Акторка зізналася, що "ненавидить" бути одягненою як гламурна кінозірка, і навіть взяла справу в свої руки для однієї ключової сцени.

Нагадаємо, Джулія Робертс показала себе без косметики.

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