57-річна Джулія Робертс показала себе без макіяжу (фото)

Зірка екрану підтримала Камалу Гарріс на виборах президента США. Втім, перемогу, судячи з усього, здобув Дональд Трамп.

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57-річна американська акторка Джулія Робертс показала себе без макіяжу. Знімком зірка екрану поділилася в Instagram.

"Є час Надії, є час Молитися і є час голосувати. Сьогодні той день!" — написала Робертс.

На селфі вона постала в окулярах з коричневою оправою. Зірка фільму "Красуня" зібрала волосся у хвіст та одягнула чорну футболку з написом POTUS (President of The United States) та позначкою жіночої статі, натякаючи на свою підтримку Камали Гарріс.

Джулія Робертс

Гарріс також публічно підтримали Дженніфер Лопес, Бейонсе, Мадонна та ще низка знаменитостей.

Вибори президента США 5 листопада 2024

Дональд Трамп отримав 270 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі, після приблизно 100-денного спринту кампанії між ним і Камалою Гарріс, при цьому опитування в семи ключових штатах, де відбувалася боротьба, показали дуже невелику розбіжність між двома кандидатами аж до дня виборів.

Попри те, що офіційних результатів виборів ще немає, низка політичних лідерів, включаючи Володимира Зеленського, уже привітали Трампа з перемогою.

Також Фокус писав про те, що Мадонна проголосувала за Камалу Гарріс.