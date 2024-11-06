57-летняя Джулия Робертс показала себя без макияжа (фото)

Звезда экрана поддержала Камалу Харрис на выборах президента США. Впрочем, победу, судя по всему, одержал Дональд Трамп.

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57-летняя американская актриса Джулия Робертс показала себя без макияжа. Снимком звезда экрана поделилась в Instagram.

"Есть время Надежды, есть время Молиться и есть время голосовать. Сегодня тот день!" — написала Робертс.

На селфи она предстала в очках с коричневой оправой. Звезда фильма "Красотка" собрала волосы в хвост и надела черную футболку с надписью POTUS (President of The United States) и пометкой женского пола, намекая на свою поддержку Камалы Харрис.

Джулия Робертс

Харрис также публично поддержали Дженнифер Лопес, Бейонсе, Мадонна и еще ряд знаменитостей.

Выборы президента США 5 ноября 2024 года

Дональд Трамп получил 270 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме, после примерно 100-дневного спринта кампании между ним и Камалой Харрис, при этом опросы в семи ключевых штатах, где происходила борьба, показали очень небольшое расхождение между двумя кандидатами вплоть до дня выборов.

Несмотря на то, что официальных результатов выборов еще нет, ряд политических лидеров, включая Владимира Зеленского, уже поздравили Трампа с победой.

Также Фокус писал о том, что Мадонна проголосовала за Камалу Харрис.