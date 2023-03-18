"Стреляет холостыми": модель plus-size Эшли Грэм рассказала, что ее муж сделал вазэктомию

Знаменитая модель поделилась пикантными подробностями личной жизни, рассказав, что ее супруг перенес "легкую" вазэктомию.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 32-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал хирургическую операцию. Об этом пишет PageSix.

"Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми", — сказала модель.

У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Джастин Эрвин с детьми

Грэм объяснила, что вазэктомия — это процедура, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыводящих протоков.

"Это как бы самое простое. Сразу после этого Джастин пошел со мной за покупками", — пошутил Грэм.

Она также рассказала, как счастлива, что ей не нужно принимать противозачаточные средства после того, как Эрвину сделали обычную операцию.

"Мне не нужно принимать таблетки. Слава богу", — добавила Грэм.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

Напомним, Эшли Грэм поделилась пикантным фото на следующий день после того, как она прокомментировала свое интервью с Хью Грантом, которого зрители раскритиковали за "грубость" по отношению к телеведущей. В частности, поклонники были ошеломлены поведением Гранта, который во время разговора с Грэм отвечал очень коротко и всем своим видом показывал, что ему неинтересно общаться.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм появилась в обтягивающем кожаном платье на Неделе моды в Париже.