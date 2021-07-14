Plus-size модель Ешлі Грем знову вагітна

Ешлі заявляла про бажання мати другу дитину відразу після перших пологів.

Модель з пишними формами Ешлі Грем та її чоловік Джастін Ервін готуються стати батьками вдруге. Вчора вони оголосили, що чекають на другу дитину. Ешлі опублікувала радісну новиною в інстаграмі, де поділилася фотографією, зробленою її чоловіком. На ній вагітна жінка стоїть посеред чистого поля, одягнена в одну сорочку. У коментарі до посту Ешлі написала: "Минулий рік був сповнений маленьких сюрпризів, великих прикрощів, звичних справ і нових історій. Я тільки зараз починаю усвідомлювати і радіти тому, що означає для нас ця нова глава".

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В одному з інтерв'ю модель зізналася, що материнство змінило її життя докорінно. "Не можу повірити, що вже пишу це, тому що здається, що ми зустрілися тільки вчора. Але водночас я також не можу згадати, яким було життя без тебе".

Нагадаємо, Грем і Ервін одружилися у 2010 році. У січні 2020-го в родині з'явився син Ісаак. Через місяць, Ешлі, в інтерв'ю американському глянцю, сказала, що вони з чоловіком хочуть ще одну дитину і "якби вона могла, була б рада завагітніти ще вчора".