Plus-size модель Эшли Грэм снова беременна

Эшли заявляла о желании иметь второго ребенка сразу после первых родов

Модель с пышными формами Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин готовятся стать родителями во второй раз. Вчера они объявили, что ждут второго ребенка. Эшли опубликовала радостную новостью в инстаграме, в котором поделилась фотографией, сделанной ее мужем. На ней беременная женщина стоит посреди чистого поля, одетая в одну рубашку. В комментарии к посту Эшли написала: "Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших огорчений, привычных дел и новых историй. Я только сейчас начинаю осознавать и радоваться тому, что значит для нас эта новая глава".

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В одном из интервью модель призналась, что материнство изменило ее жизнь коренным образом. "Не могу поверить, что уже пишу это, потому что кажется, что мы встретились только вчера. Но в то же время я также не могу вспомнить, какой была жизнь без тебя".

Напомним, Грэм и Эрвин поженились в 2010 году. В январе 2020-го в семье появился сын Исаак. Месяц спустя, Эшли, в интервью американскому глянцу, сказала, что они с мужем хотят еще одного ребенка и "если бы она могла, была бы рада забеременеть еще вчера".