Модель "plus-size" Эшли Грэм показала подросших детей (фото)

Многодетная мама отдыхает с семьей в Монако. Она редко делится кадрами маленьких наследников.

36-летняя американская модель Эшли Грэм поделилась кадром подросших детей. Снимки и видео из отпуска звезда подиумов выложила в Instagram с более 21 млн подписчиков.

Знаменитость редко показывает своих маленьких наследников, однако накануне позволила подписчикам увидеть, как подросли двухлетние Роман и Малахи.

Мальчики внимательно смотрели телевизор, повернувшись к маме спиной. Семья отдыхает в Монако.

Эшли Грэм

Мальчики родились в начале 2022 года. Также Эшли Грэм воспитывает четырехлетнего сына Айзека.

Модель "plus-size" и ее муж Джастин Эрвин познакомились в церкви и поженились в 2010 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей и больше не планируют становиться родителями, поскольку мужчина сделал вазэктомию.

Эшли Грэм с мужем Фото: Getty Images

Напомним, что о второй беременности Эшли Грэм стало известно в июле 2021 года, однако о том, что супруги ждут именно близнецов, они объявили в сентябре 2021 года.

Ранее звезда глянцев призналась, что рождение близнецов никогда не забудет. Появление детей на свет происходило в домашних условиях. После родов Эшли Грэм потеряла сознание. Очнувшись, знаменитость узнала, что у нее было сильное кровотечение.

Также Фокус писал о появлении Эшли Грэм на публике в роскошном наряде.