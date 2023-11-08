Модель "plus-size" Эшли Грэм снялась для бразильского Vogue (фото)

Это первая съемка звезды подиумов для бразильского филиала Condé Nast.

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36-летняя американская модель в категории "plus-size" Эшли Грэм украсила обложку бразильского Vogue.

Звезда подиумов предстала на страницах ноябрьского издания глянца.

"После парада на подиумах Dolce & Gabbana, Karoline Vitto, Boss и Michael Kors в последние недели международной моды модель приземлилась в Сан-Паулу в прошлом месяце, специально для того, чтобы впервые сфотографироваться для страниц бразильского издания", — рассказывают журналисты Vogue.

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Модель plus-size Эшли Грем приняла участие в показе Dolce Gabbana (видео)

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На обложке Грэм предстала в золотистом платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Она собрала волосы и держала руки за головой. Модель предстала как будто среди волн моря благодаря специально подобранному реквизиту фотосессии.

Эшли Грэм

На другой обложке знаменитость продемонстрировала бежевое платье и новую прическу со светлыми волосами. Судя по всему, это был парик.

Эшли Грэм

"День исследований, день съемок. Бразилия — твоя культура, твоя еда, твоя музыка... 🫶🏽" — прокомментировала свою съемку модель "plus-size".

Эшли Грэм

Напомним, Эшли Грэм сходила на свидание с мужем.

Также Фокус писал о появлении Эшли Грэм на обложке немецкого Vogue.