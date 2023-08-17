Эшли Грэм в элегантном платье с разрезом отправилась на свидание с мужем (фото)

Несколько дней назад звездная пара отпраздновала 13 лет брака.

Related video

35-летняя американская супермодель Эшли Грэм и ее 32-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин отправились на свидание. Звездную пару заметили, когда они выходили из знаменитого итальянского ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Мать троих детей для свидания на берегу моря выбрала элегантное длинное платье с разрезом. Пастельный наряд был с бледно-голубым и розовым узором. Модель plus-size дополнила роскошный ансамбль светло-голубой сумкой и блестящими остроносыми туфлями. Свои темные волосы Грэм собрала в высокий гладкий пучок и сделала минимальный макияж.

Джастин также продемонстрировал свое чувство стиля, надев белую рубашку Prada и подходящие к ней брюки. Он дополнил аутфит солнцезащитными очками, наручными часами и держал в руках крафтовый пакет.

После 13 лет брака они, как всегда, были увлечены друг другом, наслаждаясь веселой беседой и прогулкой по ночном городу. За время отношений у пары родилось трое сыновей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Напомним, Эшли Грэм рассказала, что ее муж сделал вазэктомию.

Также Фокус писал, что модель plus-size Эшли Грэм сходила на вечеринку в мини-платье с декольте.