Модель plus-size Эшли Грэм сходила на вечеринку в мини-платье с декольте

Многодетная мама в ярком образе отдыхала на вечеринке в Нью-Йорке.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм выбрала весьма эффектный образ, чтобы оказаться в центре внимания во время празднования Национального дня текилы в Бруклине. Об этом пишет Daily Mail.

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Длинноногая Грэм надела на вечеринку, которая состоялась в Clase Azul México Loft, блестящее мини-платье от Clio Peppiatt (95 тысяч гривен) с глубоким декольте и нестандартным принтом. Мать троих детей сочетала сексуальный образ, которым занимался стилист Эмили Эванс, с подходящей сумочкой и туфлями на шпильке.

Разговаривая с People на вечеринке, супермодель призналась в "частых срывах", когда пыталась совмещать жизнь мамы, семейную жизнь и карьеру.

"Я имею в виду идею баланса, я бы хотела, чтобы она существовала. Я веду эти подробные разговоры с собой и моим мужем о том, что я настроила своих детей так, что когда я дома, я дома и я заперта", — поделилась она. Занятой маме важно знать, что, пока она занята работой, о детях заботятся и что они в надежных руках. И это все, что я могу сделать, потому что я сошла бы с ума, если бы у меня не было цели вне этого и для себя".

Также Фокус писал, что Эшли Грэм показала закулисные снимки со съемок Barbie Dreamhouse Challenge.