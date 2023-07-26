Модель plus-size Ешлі Грем сходила на вечірку в мінісукні з декольте

Багатодітна мама в яскравому образі відпочивала на вечірці в Нью-Йорку.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем обрала вельми ефектний образ, щоб опинитися в центрі уваги під час святкування Національного дня текіли в Брукліні. Про це пише Daily Mail.

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Довгонога Грем одягла на вечірку, яка відбулася в Clase Azul México Loft, блискучу мінісукню від Clio Peppiatt (95 тисяч гривень) з глибоким декольте і нестандартним принтом. Мати трьох дітей поєднала сексуальний образ, яким займався стиліст Емілі Еванс, з відповідною сумочкою і туфлями на шпильці.

Розмовляючи з People на вечірці, супермодель зізналася в "частих зривах", коли намагалася поєднувати життя мами, сімейне життя і кар'єру.

"Я маю на увазі ідею балансу, я б хотіла, щоб вона існувала. Я веду ці докладні розмови з собою і моїм чоловіком про те, що я налаштувала своїх дітей так, що коли я вдома, я вдома і я замкнена", — поділилася вона. Зайнятій мамі важливо знати, що, поки вона зайнята роботою, про дітей піклуються і що вони в надійних руках. І це все, що я можу зробити, тому що я збожеволіла б, якби в мене не було мети поза цим і для себе".

Також Фокус писав, що Ешлі Грем показала закулісні знімки зі зйомок Barbie Dreamhouse Challenge.