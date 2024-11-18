Збирає "колекцію": матір 9-х дітей хоче народити представників усіх знаків Зодіаку (фото)

За словами 33-річної китаянки, вона не хоче розтратити хороші гени чоловіка, тому й загорілася ідеєю багатодітної сім'ї. У майбутньому вона сподівається, що діти подарують їй 81 онука.

Жінка з Китаю народила дев'ять дітей і не збирається зупинятися на досягнутому. Вона хоче "зібрати колекцію" з усіх 12 знаків Зодіаку і сподівається, що в майбутньому її діти виберуть таку саму модель сім'ї. Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post.

Свої амбіції 33-річна Тянь Дунся з провінції Чжецзян на сході Китаю пояснює тим, що не хоче розтратити хороші гени чоловіка Чжао Ваньлуна, з яким познайомилася ще 2008 року.

У 2010, у рік Тигра, пара одружилася і у них народилася донька. У наступні роки їхня сім'я поповнилася ще вісьмома дітьми, включно з хлопчиками-близнюками, які народилися в рік Дракона. Не обійшлося і без "повторів", адже молодший син, який народився в листопаді 2022 року, також Тигр. Жінка вважає, що мати багато дітей — це благословення.

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Станом на сьогодні у пари п'ятеро синів і чотири доньки, проте зупинятися на цьому вони не будуть, адже в "колекції" ще не вистачає Бика, Кролика, Змії, Коня і Кози.

У Китаї пара хоче зібрати "колекцію" з дітей 12 знаків Зодіаку Фото: SCMP

Сім'я готується до появи десятої дитини, однак стан здоров'я жінки не дозволив зробити це в рік Дракона.

"Через стан здоров'я я не можу народити дитину в рік Дракона, тому наступного року я сподіваюся на дитину Змію", — розповідала Тянь Дунся.

Примітно, що Чжао є генеральним директором і засновником компанії з виробництва джерел живлення, а Тянь — генеральним менеджером компанії. Свій бізнес вони ведуть з 2009 року і проблем з фінансами не відчувають, отримуючи за деякими даними до 55 мільйонів доларів прибутку на рік. Пара проживає на віллі площею в 2 тисячі квадратних метрів, а за дітьми допомагають доглядати шість нянь і дієтолог.

У Китаї пара хоче зібрати "колекцію" з дітей 12 знаків Зодіаку Фото: SCMP

Жінка висловила сподівання, що її діти також захочуть завести велику сім'ю. Щоб підготуватися до майбутнього збільшення сім'ї, пара планує відремонтувати віллу, щоб розмістити "майбутніх 81 онука".

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що багатодітна мати бере з маленьких дітей орендну плату. Жінка на ім'я Міллі вважає, що в школах недостатньо вчать тому, як жити в реальному світі, тому вона прищеплює своїм дітям фінансову грамотність з ранніх років.