За їжу та комуналку: багатодітна мати бере з маленьких дітей орендну плату (відео)

Жінка на ім'я Міллі вважає, що в школах недостатньо вчать того, як жити в реальному світі, тому вона прищеплює своїм дітям фінансову грамотність з ранніх років.

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Дітей у школах недостатньо вчать тому, як виживати в реальному світі, тому мати почала брати з власних дітей орендну плату. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Жінка на ім'я Міллі, яка знімає ролики в соціальну мережу TikTok, поділилася з шанувальниками своїм методом виховання дітей, яких у неї троє. Вона вирішила брати з них плату за квартиру, в якій вони всі разом проживають.

Багатодітна мати переконана, що діти мають вчитися самостійності та бути відповідальними до грошей з раннього віку, тож і вирішила їм дати урок, адже в школі цього не навчать.

"Щотижня вони отримують по 5 фунтів (270 гривень) за роботу по дому. Щойно вони заплатили, ми відзначаємо це на аркуші відстеження, щоб підтвердити платіж у папці", — розповідає багатодітна мати про свою систему.

З 5 фунтів на кишенькові витрати у дітей на тиждень залишається лише 2. 1 фунт на місяць йде на оренду, 1 на їжу і ще 1 — комунальні послуги.

Але навіть ті 2 фунти, що залишилися, діти мають витрачати усвідомлено, тому Міллі щоразу запитує в них, чи є це необхідністю і чи будуть вони щасливі після покупки.

"Це допомагає їм не витрачати емоції на іграшки та солодощі й розвивати розуміння того, як витрачати свої гроші. Ми хотіли, щоб наші діти дізналися про витрати і рахунки в безпечній обстановці, і це нам дуже допомогло", — продовжує Міллі.

Такого в школах не навчить, тож багатодітна мати переконана, що про цей бік дорослого життя діти мали дізнатися від неї.

При цьому не всі поділяють її метод і вважають, що потрібно дозволити дітям залишатися дітьми якомога довше, а подібними методами Міллі може зайти занадто далеко.

Один із коментаторів запитав, чи не виселять дітей із дому, якщо ті не заплатять, а другий і зовсім поставив під сумнів цю методику, адже "коли вони підростуть, вони будуть просто витрачати гроші, адже вони більше не у в'язниці".

Знайшлися й ті, хто підтримав старання жінки зробити дітей грамотними у фінансовому плані.

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