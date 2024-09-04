За еду и коммуналку: многодетная мать берет с маленьких детей арендную плату (видео)

Женщина по имени Милли считает, что в школах недостаточно учат тому, как жить в реальном мире, поэтому она прививает своим детям финансовую грамотность с ранних лет.

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Детей в школах недостаточно учат тому, как выживать в реальном мире, поэтому мать начала брать с собственных детей арендную плату. Об этом говорится в материале Mirror.

Женщина по имени Милли, которая снимает ролики в социальную сеть TikTok, поделилась с поклонниками своим методом воспитания детей, которых у нее трое. Она решила брать с них плану за квартиру, в которой они все вместе проживают.

Многодетная мать убеждена, что дети должны учиться самостоятельности и ответственными к деньгам с раннего возраста, поэтому и решила им преподать урок, ведь в школе этому не научат.

"Каждую неделю они получают по 5 фунтов (270 гривен) за работу по дому. Как только они заплатили, мы отмечаем это на листе отслеживания, чтобы подтвердить платеж в папке", — рассказывает многодетная мать о своей системе.

Из 5 фунтов на карманные расходы у детей в неделю остается лишь 2. 1 фунт в месяц уходит на аренду, 1 на еду и еще 1 — коммунальные услуги.

Но даже оставшиеся 2 фунта дети должны тратить осознано, поэтому Милли каждый раз спрашивает у них, является ли это необходимостью и будут ли они счастливы после покупки.

"Это помогает им не тратить эмоции на игрушки и сладости и развивать понимание того, как тратить свои деньги. Мы хотели, чтобы наши дети узнали о расходах и счетах в безопасной обстановке, и это нам очень помогло", — продолжает Милли.

Такому в школах не научит, поэтому многодетная мать убеждена, что об этой стороне взрослой жизни дети должны были узнать от нее.

При этом не все разделяют ее метод и считают, что нужно позволить детям оставаться детьми как можно дольше, а подобными методами Милли может зайти слишком далеко.

Один из комментаторов спросил, не выселят ли детей из дома, если те не заплатят, а второй и вовсе поставил под сомнение эту методику, ведь "когда они подрастут, они будут просто тратить деньги, ведь они больше не в тюрьме".

Нашлись и те, кто поддержал старания женщины сделать детей грамотными в финансовом плане.

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