Собирает "коллекцию": мать 9-х детей хочет родить представителей всех знаков Зодиака (фото)

По словам 33-летней китаянки, она не хочет растратить хорошие гены мужа, поэтому и загорелась идеей многодетной семьи. В будущем она надеется, что дети подарят ей 81 внука.

Женщина из Китая родила девять детей и не собирается останавливаться на достигнутом. Она хочет "собрать коллекцию" из всех 12 знаков Зодиака и надеется, что в будущем ее дети выберут такую же модель семьи. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

Свои амбиции 33-летняя Тянь Дунся из провинции Чжэцзян на востоке Китая объясняет тем, что не хочет растратить хорошие гены мужа Чжао Ваньлуна, с которым познакомилась еще в 2008 году.

В 2010, в год Тигра, пара поженилась и у них родилась дочь. В последующие годы их семья пополнилась еще восемью детьми, включая мальчиков-близнецов, родившихся в год Дракона. Не обошлось и без "повторов", ведь младший сын, который родился в ноябре 2022 года, также Тигр. Женщина считает, что иметь много детей — это благословение.

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По состоянию на сегодня у пары пятеро сыновей и четыре дочери, однако останавливаться на этом они не будут, ведь в "коллекции" еще не хватает Быка, Кролика, Змеи, Лошади и Козы.

В Китае пара хочет собрать "коллекцию" из детей 12 знаков Зодиака Фото: SCMP

Семья готовится к появлению десятого ребенка, однако состояние здоровья женщины не позволило сделать это в год Дракона.

"Из-за состояния здоровья я не могу родить ребенка в год Дракона, поэтому в следующем году я надеюсь на ребенка Змею", — рассказывала Тянь Дунся.

Примечательно, что Чжао является генеральным директором и основателем компании по производству источников питания, а Тянь — генеральным менеджером компании. Свой бизнес они ведут с 2009 года и проблем с финансами не испытывают, получая по некоторым данным до 55 миллионов долларов прибыли в год. Пара проживает на вилле площадью в 2 тысяч квадратных метров, а за детьми помогают ухаживать шесть нянь и диетолог.

В Китае пара хочет собрать "коллекцию" из детей 12 знаков Зодиака Фото: SCMP

Женщина выразила надежду, что у ее дети также захотят завести большую семью. Чтобы подготовиться к будущему увеличению семьи, пара планирует отремонтировать виллу, чтобы разместить "будущих 81 внука".

Напомним, 4 сентября сообщалось, что многодетная мать берет с маленьких детей арендную плату. Женщина по имени Милли считает, что в школах недостаточно учат тому, как жить в реальном мире, поэтому она прививает своим детям финансовую грамотность с ранних лет.