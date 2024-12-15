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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

С понедельника в Украине будут действовать новые графики отключений света: сколько будет очередей и групп

графики отключений света, графики отключений света 16 декабря
Фото: "РБК-Украина" | Иллюстративное фото | Как будут выключать свет 16 декабря

Завтра свет будут выключать в одну, полторы и две очереди с 7:00 до 20:00. Ряд облэнерго уже опубликовали графики. В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях области время отключений станет известным в начале суток.

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Графики отключений света 16 декабря изменятся. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опубликовала время применения и объем ограничений для бытовых потребителей и для бизнеса и промышленности, которые будут действовать завтра в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных атак российских ракет и дронов в ноябре и декабре.

Графики отключений света 16 декабря: что известно

Новые графики отключения света начнут действовать с понедельника. Они предусматривают разделение шести групп отключений на 12 подгрупп.

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений.
  • 08:00 — 12:00 — две очереди отключений.
  • 12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений.
  • 15:00 — 17:00 — две очереди отключений.
  • 17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений.
  • 19:00 — 20:00 — одна очередь отключений.

Для промышленных предприятий и бизнеса графики отключений света 16 декабря будут действовать с 7:00 до 21:00

В "Укрэнерго", отметили, что время и объем отключений могут корректироваться в течение суток. Для получения актуальной информации о графиках в конкретном регионе необходимо следить за официальными сообщениями облэнерго.

В свою очередь компания ДТЭК сообщила, что новые графики отключений света 16 декабря в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях станут известны с часу ночи.

Львовоблэнерго, например, уже обнародовало графики отключений света в регионе на завтра для 12 подгрупп.

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Графики отключений света на 16 декабря во Львовской области
Фото: Львовоблэнерго

Также уже известны графики отключений света 16 декабря в Николаевской области в разрезе очередей и подочередей:

  • 1.1 — 12:30 — 16:00
  • 1.2 — 12:30 — 16:00
  • 2.1 — 14:30 — 16:00
  • 2.2 — 12:30 — 16:00
  • 3.1 — 06:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
  • 3.2 — 06:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
  • 4.1 — 07:30 — 09:00 и 16:00 — 17:00
  • 4.2 — 07:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
  • 5.1 — 09:00 — 12:30
  • 5.2 — 09:00 — 12:30
  • 6.1 — 09:00 — 12:30 и 19:30 — 20:00
  • 6.2 — 09:00 — 12:30 и 19:30 — 20:00

Напомним, 15 декабря в "Укрэнерго" заявили, что перерыв между отключениями света с 16 декабря составит не менее 3,5 часа.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.