С понедельника в Украине будут действовать новые графики отключений света: сколько будет очередей и групп
Завтра свет будут выключать в одну, полторы и две очереди с 7:00 до 20:00. Ряд облэнерго уже опубликовали графики. В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях области время отключений станет известным в начале суток.
Графики отключений света 16 декабря изменятся. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опубликовала время применения и объем ограничений для бытовых потребителей и для бизнеса и промышленности, которые будут действовать завтра в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных атак российских ракет и дронов в ноябре и декабре.
Графики отключений света 16 декабря: что известно
Новые графики отключения света начнут действовать с понедельника. Они предусматривают разделение шести групп отключений на 12 подгрупп.
Для бытовых потребителей:
- 07:00 — 08:00 — одна очередь отключений.
- 08:00 — 12:00 — две очереди отключений.
- 12:00 — 15:00 — полторы очереди отключений.
- 15:00 — 17:00 — две очереди отключений.
- 17:00 — 19:00 — полторы очереди отключений.
- 19:00 — 20:00 — одна очередь отключений.
Для промышленных предприятий и бизнеса графики отключений света 16 декабря будут действовать с 7:00 до 21:00
В "Укрэнерго", отметили, что время и объем отключений могут корректироваться в течение суток. Для получения актуальной информации о графиках в конкретном регионе необходимо следить за официальными сообщениями облэнерго.
В свою очередь компания ДТЭК сообщила, что новые графики отключений света 16 декабря в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях станут известны с часу ночи.
Львовоблэнерго, например, уже обнародовало графики отключений света в регионе на завтра для 12 подгрупп.
Также уже известны графики отключений света 16 декабря в Николаевской области в разрезе очередей и подочередей:
- 1.1 — 12:30 — 16:00
- 1.2 — 12:30 — 16:00
- 2.1 — 14:30 — 16:00
- 2.2 — 12:30 — 16:00
- 3.1 — 06:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
- 3.2 — 06:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
- 4.1 — 07:30 — 09:00 и 16:00 — 17:00
- 4.2 — 07:30 — 09:00 и 16:00 — 19:30
- 5.1 — 09:00 — 12:30
- 5.2 — 09:00 — 12:30
- 6.1 — 09:00 — 12:30 и 19:30 — 20:00
- 6.2 — 09:00 — 12:30 и 19:30 — 20:00
Напомним, 15 декабря в "Укрэнерго" заявили, что перерыв между отключениями света с 16 декабря составит не менее 3,5 часа.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.