З понеділка в Україні будуть діяти нові графіки відключень світла: скільки буде черг і груп

Завтра світло будуть вимикати в одну, півтори та дві черги з 7:00 до 20:00. Низка обленерго уже опублікували графіки. У Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях області час відключень стане відомим на початку доби.

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Графіки відключень світла 16 грудня зміняться. Національна енергетична компанія "Укренерго" опублікувала час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів і для бізнесу та промисловості, які будуть діяти завтра у зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок масованих атак російських ракет і дронів у листопаді та грудні.

Графіки відключень світла 16 грудня: що відомо

Нові графіки відключення світла почнуть діяти з понеділка. Вони передбачають поділ шести груп відключень на 12 підгруп.

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень.

— одна черга відключень. 08:00 – 12:00 — дві черги відключень.

— дві черги відключень. 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень.

— півтори черги відключень. 15:00 – 17:00 — дві черги відключень.

— дві черги відключень. 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень.

— півтори черги відключень. 19:00 – 20:00 — одна черга відключень.

Для промислових підприємств та бізнесу графіки відключень світла 16 грудня будуть діяти з 7:00 до 21:00

В "Укренерго", зазначили, що час та обсяг відключень можуть коригуватися протягом доби. Для отримання актуальної інформації про графіки у конкретному регіоні необхідно стежити за офіційними повідомленнями обленерго.

Своєю чергою компанія ДТЕК повідомила, що нові графіки відключень світла 16 грудня у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях стануть відомими з першої години ночі.

Львівобленерго, наприклад, уже оприлюднило графіки відключень світла в регіоні на завтра для 12 підгруп.

Графіки відключень світла на 16 грудня у Львівській області Фото: Львівобленерго

Також уже відомі графіки відключень світла 16 грудня у Миколаївській області у розрізі черг і підчерг:

1.1 — 12:30 — 16:00

1.2 — 12:30 — 16:00

2.1 — 14:30 — 16:00

2.2 — 12:30 — 16:00

3.1 — 06:30 — 09:00 та 16:00 — 19:30

3.2 — 06:30 — 09:00 та 16:00 — 19:30

4.1 — 07:30 — 09:00 та 16:00 — 17:00

4.2 — 07:30 — 09:00 та 16:00 — 19:30

5.1 — 09:00 — 12:30

5.2 — 09:00 — 12:30

6.1 — 09:00 — 12:30 та 19:30 — 20:00

6.2 — 09:00 — 12:30 та 19:30 — 20:00

Нагадаємо, 15 грудня в "Укренерго" заявили, що перерва між вимкненнями світла з 16 грудня становитиме щонайменше 3,5 години.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому обсяг обмежень у різних регіонах може відрізнятися.