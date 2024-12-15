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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ

Буде більше світла: в Україні завтра запрацюють нові графіки відключень світла (відео)

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Фото: Скриншот | В Україні запрацюють нові графіки відключень світла

Нововведення передбачає, що українці будуть зі світлом мініуму 3,5 години. При цьому інтервали блекаутів орієнтуватимуться не на години, а на 30 хвилин.

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З 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує єдині для всієї країни правила складання графіків відключення електроенергії. Нововведення передбачають збільшення часу з електроенергією. Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".

Згідно з повідомленням, нові графіки почнуть діяти з понеділка. Вони передбачають поділ колишніх шести груп відключень на 12 підгруп. Це дасть енергетикам можливість гнучкіше керувати процесом: за необхідності відключати електрику лише в половині групи, а не повністю. Також нововведення передбачає зміну часового інтервалу відключень — замість годин вони тепер триватимуть по 30 хвилин.

В Україні змінять графіки відключення світла — реакція YASNO

"Сумарно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", — каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Зрештою, з понеділка оновлені правила формування черг відключень діятимуть по всій країні однаково.

За словами ДТЕК, оновлені правила дадуть змогу мати щонайменше 3,5 години зі світлом між відключеннями.

Графіки вимкнення світла за регіонами

Дізнатися, коли не буде світла за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, в Україні анонсували новий підхід до складання графіків відключень. В "Укренерго" пояснили, що зміниться для споживачів.

У ДТЕК пояснили, чому обсяг обмежень у різних регіонах може відрізнятися.