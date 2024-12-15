Буде більше світла: в Україні завтра запрацюють нові графіки відключень світла (відео)

Нововведення передбачає, що українці будуть зі світлом мініуму 3,5 години. При цьому інтервали блекаутів орієнтуватимуться не на години, а на 30 хвилин.

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З 16 грудня НЕК "Укренерго" запроваджує єдині для всієї країни правила складання графіків відключення електроенергії. Нововведення передбачають збільшення часу з електроенергією. Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК".

Згідно з повідомленням, нові графіки почнуть діяти з понеділка. Вони передбачають поділ колишніх шести груп відключень на 12 підгруп. Це дасть енергетикам можливість гнучкіше керувати процесом: за необхідності відключати електрику лише в половині групи, а не повністю. Також нововведення передбачає зміну часового інтервалу відключень — замість годин вони тепер триватимуть по 30 хвилин.

В Україні змінять графіки відключення світла — реакція YASNO

"Сумарно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків", — каже гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Зрештою, з понеділка оновлені правила формування черг відключень діятимуть по всій країні однаково.

За словами ДТЕК, оновлені правила дадуть змогу мати щонайменше 3,5 години зі світлом між відключеннями.

Графіки вимкнення світла за регіонами

Дізнатися, коли не буде світла за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, в Україні анонсували новий підхід до складання графіків відключень. В "Укренерго" пояснили, що зміниться для споживачів.

У ДТЕК пояснили, чому обсяг обмежень у різних регіонах може відрізнятися.