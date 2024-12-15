Будет больше света: в Украине завтра заработают новые графики отключений света (видео)

Нововведение предусматривает, что украинцы будут со светом миниуму 3,5 часа. При этом интервалы блэкаутов будут ориентироваться не на часы, а на 30 минут.

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С 16 декабря НЭК "Укрэнерго" вводит единые для всей страны правила составления графиков отключения электроэнергии. Нововведения предполагают увеличение времени с электроэнергией. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

Согласно сообщению, новые графики начнут действовать с понедельника. Они подразумевают разделение прежних шести групп отключений на 12 подгрупп. Это даст энергетикам возможность более гибко управлять процессом: при необходимости отключать электричество лишь в половине группы, а не полностью. Также нововведение предусматривает изменение временного интервала отключений — вместо часов они теперь будут длиться по 30 минут.

В Украине изменят графики отключения света — реакция YASNO

"Суммарно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", — говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

В конце концов, с понедельника обновленные правила формирования очередей отключений будут действовать по всей стране одинаково.

По словам ДТЭК, обновленные правила позволят иметь минимум 3,5 часа со свету между отключениями.

Графики отключения света по регионам

Узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в Украине анонсировали новый подход к составлению графиков отключений. В "Укрэнерго" объяснили, что изменится для потребителей.

В ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.