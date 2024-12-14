Отключения 15 декабря: когда гарантированно будет свет (графики)

Последний день недели не порадует отсутствием обесточиваний, ведь на энергообъектах продолжаются ремонтные работы. Энергетики призвали украинцев не включать все приборы, как только появляется свет.

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В воскресенье будут отключения электроэнергии с восьми утра. Подробнее о ситуации со светом рассказали в НЭК "Укрэнерго" 14 декабря.

Отключения электроэнергии 15 декабря

Завтра энергетики будут применять:

с 08:00 до 14:00 — одну очередь;

с 14:00 до 17:00 — две очереди;

с 17:00 до 22:00 — одну очередь.

Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать в те же часы — с восьми утра до десяти вечера.

В "Укрэнерго" отметили, что отключаются свет из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов ВС РФ в ноябре и декабре 2024 года. Продолжаются ремонты, специалисты пытаются восстановить оборудование как можно быстрее.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — добавила пресс-служба.

Отключения электроэнергии: графики

Узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в Украине анонсировали новый подход к составлению графиков отключений. В "Укрэнерго" объяснили, что изменится для потребителей.

В ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.