Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Отключения 15 декабря: когда гарантированно будет свет (графики)

отключение света, отключение электроэнергии, блэкаут, нет света, без света, Киев без света, Киев без света, Киев отключение
Фото: AP Photo | Иллюстративное фото

Последний день недели не порадует отсутствием обесточиваний, ведь на энергообъектах продолжаются ремонтные работы. Энергетики призвали украинцев не включать все приборы, как только появляется свет.

Related video

В воскресенье будут отключения электроэнергии с восьми утра. Подробнее о ситуации со светом рассказали в НЭК "Укрэнерго" 14 декабря.

Отключения электроэнергии 15 декабря

Завтра энергетики будут применять:

  • с 08:00 до 14:00 — одну очередь;
  • с 14:00 до 17:00 — две очереди;
  • с 17:00 до 22:00 — одну очередь.

Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать в те же часы — с восьми утра до десяти вечера.

В "Укрэнерго" отметили, что отключаются свет из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов ВС РФ в ноябре и декабре 2024 года. Продолжаются ремонты, специалисты пытаются восстановить оборудование как можно быстрее.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — добавила пресс-служба.

Отключения электроэнергии: графики

Узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

Напомним, в Украине анонсировали новый подход к составлению графиков отключений. В "Укрэнерго" объяснили, что изменится для потребителей.

В ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.