Отключения 15 декабря: когда гарантированно будет свет (графики)
Последний день недели не порадует отсутствием обесточиваний, ведь на энергообъектах продолжаются ремонтные работы. Энергетики призвали украинцев не включать все приборы, как только появляется свет.
В воскресенье будут отключения электроэнергии с восьми утра. Подробнее о ситуации со светом рассказали в НЭК "Укрэнерго" 14 декабря.
Отключения электроэнергии 15 декабря
Завтра энергетики будут применять:
- с 08:00 до 14:00 — одну очередь;
- с 14:00 до 17:00 — две очереди;
- с 17:00 до 22:00 — одну очередь.
Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать в те же часы — с восьми утра до десяти вечера.
В "Укрэнерго" отметили, что отключаются свет из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов ВС РФ в ноябре и декабре 2024 года. Продолжаются ремонты, специалисты пытаются восстановить оборудование как можно быстрее.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — добавила пресс-служба.
Отключения электроэнергии: графики
Узнать, когда не будет света по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в Украине анонсировали новый подход к составлению графиков отключений. В "Укрэнерго" объяснили, что изменится для потребителей.
В ДТЭК объяснили, почему объем ограничений в разных регионах может отличаться.