"Россияне понимают это": в ДТЭК объяснили, почему графики отключения света действуют не везде

В компании отметили, что важно не только производство электроэнергии, а и ее передача, поэтому графики могут действовать там, где разбиты сети.

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В ДТЭК объяснили, почему на западе Украины не отключают электроэнергию, а в других частях Украины — да. В компании отметили, что графики отключений появляются в том случае, когда не хватает электроэнергии, и на это есть две причины. Одной из причин в компании назвали невозможность электростанциями выработать достаточно энергии. Вторая причина — это наличие электроэнергии, однако передать ее невозможно из-за разбитых сетей.

"Целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и пытаются остановить не только генерацию, а и передачу электричества", — добавили в ДТЭК.

Именно по этой причине ситуация с отключением по разным областям страны отличается. Там, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее. В тех районах, где передача электричества пока затруднена, действуют графики отключения.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в энергетической отрасли отмечали, что Министерство энергетики Украины с января 2025 года планирует изменить графики почасовых отключений света по всей территории Украины. Отмечалось, что в зоны будут объединять области, которые имеют относительно одинаковое потребление электроэнергии.

Эксперт Олег Попенко отметил, что изменение графиков отключения света для украинцев является логичным решением. Он добавил, что изменение подхода в графиках отключения света по зональному принципу позволит получить электроэнергию в равном количестве для всех регионов Украины.