"Росіяни розуміють це": в ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла діють не скрізь

В компанії зазначили, що важливе не тільки виробництво електроенергії, а і її передача, тому графіки можуть діяти там, де розбиті мережі.

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В ДТЕК пояснили, чому на заході Україні не відключають електроенергію, а в інших частинах України — так. В компанії зазначили, що графіки відключень з'являються в тому випадку, коли не вистачає електроенергії, і на це є дві причини. Однією з причин в компанії назвали неможливість електростанціями виробити достатньо енергії. Друга причина — це наявність електроенергії, однак передати її неможливо через розбиті мережі.

"Цілісність електромереж так само важлива, як і виробництво електроенергії. Росіяни розуміють це і намагаються зупинити не тільки генерацію, а і передачу електрики", — додали в ДТЕК.

Саме з цієї причини ситуація з відключенням по різних областях країни відрізняється. Там, де мережі вціліли, а електростанції ближче, світло повертається швидше. В тих районах, де передача електрики наразі ускладнена, діють графіки відключення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в енергетичній галузі зазначали, що Міністерство енергетики України з січня 2025 року планує змінити графіки погодинних відключень світла по всій території України. Зазначалось, що у зони об'єднуватимуть області, які мають відносно однакове споживання електроенергії.

Експерт Олег Попенко зазначив, що зміна графіків відключення світла для українців є логічним рішенням. Він додав, що зміна підходу в графіках відключення світла за зональним принципом дозволить отримати електроенергію у рівній кількості для всіх регіонів України.