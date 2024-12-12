Графики отключений света в Украине будут составлять по-новому: что именно изменится (инфографика)

По новой инструкции очереди дополнительно разделят на подочереди, чтобы диспетчеры могли при необходимости отключать только половину группы абонентов.

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Во всех областях Украины изменят подход к составлению графиков отключения света. Предполагается, что для бытовых потребителей каждую очередь почасовых подключений разделят еще на две подочереди, на обесточивание и запитку абонентов будет отводиться не более 30 минут и для всех областей графики унифицируют, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По новой утвержденной приказом Министерства энергетики Украины "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии" в составление графиков для бытовых потребителей внесут следующие изменения:

каждую из шести очередей графиков почасовых отключений разделят на две подочереди. В "Укрэнерго" объясняют, что отныне диспетчеры смогут обесточить половину очереди, если целой будет много, или 2,5 очереди, если обесточивание 2 очередей недостаточно для стабилизации;

на обесточивание и запитку абонентов официально отводится до 30 мин;

графики почасовых отключений во всех областях будут унифицированы, по словам представителей компании, с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Предполагается, что для каждой группы потребителей определят четкое время, когда будут применять ограничения, пользуясь критериями день/ночь и будни/выходной.

В "Укрэнерго" рассказали об изменениях принципов формирования графиков почасовых отключений Фото: Скриншот

В "Укрэнерго" отмечают, что полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы потребителей невозможно, поэтому операторы системы распределения (то есть, облэнерго) это будут делать по итогам недели.

В графики не включаются объекты критической инфраструктуры, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение.

В "Укрэнерго" объяснили, что именно изменится в составлении графиков отключений Фото: Укрэнерго

Также новая инструкция усиливает контроль применения графиков ограничения мощности для предприятий и бизнеса.

В компании отметили, что из-за приспособления к новым требованиям операторы могут менять график. Актуальные графики отключения света можно узнавать на сайтах или официальных страницах облэнерго вашей области. Кроме почасовых также возможны аварийные отключения в случае новых атак РФ на украинские энергообъекты.

Украинцы в комментариях высказывают обеспокоенность тем, что новая система внесет путаницу в графики и станет еще сложнее определять, когда именно не будет света.

"Это будет работать только тогда, когда облэнерго будут придерживаться четко правил, установленных "Укрэнерго". Я очень сомневаюсь что это сработает, облэнерго на местах все равно будут делать, как захотят, потому что они не несут совсем никакой ответственности. Эти 0,5 очереди — это будет полная анархия, теперь люди вообще не будут знать, когда им выключат или включат свет", — написал Валерий Почапинский.

Украинцы обеспокоены, что новые правила внесут путаницу в графики отключений света Фото: Скриншот

Напомним, 11 декабря в ДТЭК объясняли, по каким причинам графики отключения света действуют не везде. В компании отметили, что возобновить поставки электроэнергии удается быстрее в тех регионах, где сети не получили существенных повреждений, а электростанции находятся рядом.

Также 11 декабря энергоэксперт Юрий Корольчук рассказал Фокусу о возможностях малых электрических установок и объяснил, действительно ли они могут повысить устойчивость украинской энергосистемы к вражеским атакам.