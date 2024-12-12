Графіки відключень світла в Україні складатимуть по-новому: що саме зміниться (інфографіка)

За новою інструкцією черги додатково розділять на підчерги, щоб диспетчери могли за необхідності вимикати лише половину групи абонентів.

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В усіх областях України змінять підхід до складання графіків відключення світла. Передбачається, що для побутових споживачів кожну чергу погодинних підключень поділять іще на дві підчерги, на знеструмлення та заживлення абонентів відводитиметься не більше 30 хвилин і для всіх областей графіки уніфікують, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За новою затвердженою наказом Міністерства енергетики України "Інструкцією про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії" у складання графіків для побутових споживачів внесуть такі зміни:

кожну з шести черг графіків погодинних відключень розділять на дві підчерги. В "Укренерго" пояснюють, що відтепер диспетчери зможуть знеструмити половину черги, якщо цілої буде забагато, або 2,5 черги, якщо знеструмлення 2 черг недостатньо для стабілізації;

на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв;

графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, за словами представників компанії, з дотриманням принципів рівномірності та справедливості. Передбачається, що для кожної групи споживачів визначать чіткий час, коли застосовуватимуть обмеження, користуючись критеріями день/ніч і будень/вихідний.

В "Укренерго" розповіли про зміни принципів формування графіків погодинних відключень Фото: Скриншот

В "Укренерго" зазначають, що повністю урівняти тривалість відключень кожної групи споживачів неможливо, тому оператори системи розподілу (тобто, обленерго) це робитимуть за підсумками тижня.

Графіки не торкаються об'єктів критичної інфраструктури, яким має бути забезпечене пріоритетне енергопостачання.

В "Укренерго" пояснили, що саме зміниться у складанні графіків відключень Фото: Укренерго

Також нова інструкція посилює контроль застосування графіків обмеження потужності для підприємств і бізнесу.

У компанії зауважили, що через пристосування до нових вимог оператори можуть змінювати графік. Актуальні графіки відключення світла можна дізнаватися на сайтах чи офіційних сторінках обленерго вашої області. Крім погодинних також можливі аварійні відключення в разі нових атак РФ на українські енергооб'єкти.

Українці в коментарях висловлюють стурбованість тим, що нова система внесе плутанину до графіків і стане ще складніше визначати, коли саме не буде світла.

"Це буде працювати тільки тоді, коли обленерго будуть дотримуватись чітко правил, які встановлені "Укренерго". Я дуже сумніваюсь що це спрацює, обленерго на місцях все одно будуть робити, як захочуть, тому що вони не несуть зовсім ніякої відповідальності. Оці 0.5 черги — це буде повна анархія, тепер люди взагалі не будуть знати, коли їм виключать чи включать світло", — написав Валерій Почапинський.

Українці стурбовані, що нові правила внесуть плутанину у графіки відключень світла Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 грудня в ДТЕК пояснювали, з яких причин графіки відключення світла діють не скрізь. У компанії зазначили, що відновити постачання електроенергії вдається швидше в тих регіонах, де мережі не зазнали суттєвих пошкоджень, а електростанції знаходяться поруч.

Також 11 грудня енергоексперт Юрій Корольчук розповів Фокусу про можливості малих електричних установок і пояснив, чи дійсно вони можуть підвищити стійкість української енергосистеми до ворожих атак.