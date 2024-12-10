Оприлюднено графіки відключень електроенергії на 11 грудня: коли і де не буде світла
У середу електроенергію для населення в усіх регіонах України обмежуватимуть від ранку до вечора. З 08:00 до 20:00 вимикатимуть світло одразу за двома чергами.
Завтра графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 07:00 ранку до 22:00 вечора і для населення, і для промисловості та бізнесу, повідомляють у пресслужбі "Укренерго".
Графіки відключення світла на 11 грудня
Для побутових споживачів завтра застосовуватимуть кілька черг відключень:
- одна з 07:00 до 08:00;
- дві одночасно з 08:00 до 20:00;
- одна черга з 20:00 до 22:00.
Також обмеження потужності застосовуватимуть для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00.
В "Укренерго" зазначають, що графіки відключень світла протягом доби можуть змінюватися, тож інформацію потрібно уточнювати залежно від регіону на сайтах і офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, коли електроенергія з'явиться, щоб уникнути перевантаження мереж.
Актуальні графіки відключення світла: де перевіряти
Уточнити, коли та за якою адресою буде відсутня електроенергія, можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно обрати свій регіон.
У Києві завтра з 7-ї ранку почергово вимикатимуть усі 6 черг.
Так само інформацію про відключення можна отримати на сайтах регіональних електромереж для областей:
- Київська;
- Одеська;
- Дніпропетровська;
- Вінницька;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Рівненська;
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська.
Нагадаємо, 4 грудня Фокус з'ясовував, чому енергетика України потерпає від "Шахедів" і що не так із захистом української критичної інфраструктури від російських атак.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 8 грудня повідомляв, що РФ знову готує масовані удари по Україні та накопичує ресурси для чергової ракетної атаки.