Оприлюднено графіки відключень електроенергії на 11 грудня: коли і де не буде світла

У середу електроенергію для населення в усіх регіонах України обмежуватимуть від ранку до вечора. З 08:00 до 20:00 вимикатимуть світло одразу за двома чергами.

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Завтра графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 07:00 ранку до 22:00 вечора і для населення, і для промисловості та бізнесу, повідомляють у пресслужбі "Укренерго".

Графіки відключення світла на 11 грудня

Для побутових споживачів завтра застосовуватимуть кілька черг відключень:

одна з 07:00 до 08:00;

дві одночасно з 08:00 до 20:00;

одна черга з 20:00 до 22:00.

Також обмеження потужності застосовуватимуть для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначають, що графіки відключень світла протягом доби можуть змінюватися, тож інформацію потрібно уточнювати залежно від регіону на сайтах і офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Енергетики закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, коли електроенергія з'явиться, щоб уникнути перевантаження мереж.

Актуальні графіки відключення світла: де перевіряти

Уточнити, коли та за якою адресою буде відсутня електроенергія, можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно обрати свій регіон.

У Києві завтра з 7-ї ранку почергово вимикатимуть усі 6 черг.

Графік відключень електроенергії 11 листопада в столиці Фото: Скриншот

Так само інформацію про відключення можна отримати на сайтах регіональних електромереж для областей:

Нагадаємо, 4 грудня Фокус з'ясовував, чому енергетика України потерпає від "Шахедів" і що не так із захистом української критичної інфраструктури від російських атак.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 8 грудня повідомляв, що РФ знову готує масовані удари по Україні та накопичує ресурси для чергової ракетної атаки.