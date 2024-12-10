Обнародованы графики отключений электроэнергии на 11 декабря: когда и где не будет света

В среду электроэнергию для населения во всех регионах Украины будут ограничивать с утра до вечера. С 08:00 до 20:00 будут выключать свет сразу по двум очередям.

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Завтра графики отключения света будут действовать по всей Украине с 07:00 утра до 22:00 вечера и для населения, и для промышленности и бизнеса, сообщают в пресс-службе "Укрэнерго".

Графики отключения света на 11 декабря

Для бытовых потребителей завтра будут применять несколько очередей отключений:

одна с 07:00 до 08:00;

две одновременно с 08:00 до 20:00;

одна очередь с 20:00 до 22:00.

Также ограничения мощности будут применять для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отмечают, что графики отключений света в течение суток могут меняться и информацию нужно уточнять в зависимости от региона на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов, когда электроэнергия появится, чтобы избежать перегрузки сетей.

Актуальные графики отключения света: где проверять

Уточнить, когда и по какому адресу будет отсутствовать электроэнергия, можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно выбрать свой регион.

В Киеве завтра с 7 утра поочередно будут выключать все 6 очередей.

График отключений электроэнергии 11 ноября в столице Фото: Скриншот

Так же информацию об отключении можно получить на сайтах региональных электросетей для областей:

Напомним, 4 декабря Фокус выяснял, почему энергетика Украины страдает от "Шахедов" и что не так с защитой украинской критической инфраструктуры от российских атак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 8 декабря сообщал, что РФ снова готовит массированные удары по Украине и накапливает ресурсы для очередной ракетной атаки.