Обнародованы графики отключений электроэнергии на 11 декабря: когда и где не будет света
В среду электроэнергию для населения во всех регионах Украины будут ограничивать с утра до вечера. С 08:00 до 20:00 будут выключать свет сразу по двум очередям.
Завтра графики отключения света будут действовать по всей Украине с 07:00 утра до 22:00 вечера и для населения, и для промышленности и бизнеса, сообщают в пресс-службе "Укрэнерго".
Графики отключения света на 11 декабря
Для бытовых потребителей завтра будут применять несколько очередей отключений:
- одна с 07:00 до 08:00;
- две одновременно с 08:00 до 20:00;
- одна очередь с 20:00 до 22:00.
Также ограничения мощности будут применять для промышленности и бизнеса с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" отмечают, что графики отключений света в течение суток могут меняться и информацию нужно уточнять в зависимости от региона на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Энергетики призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов, когда электроэнергия появится, чтобы избежать перегрузки сетей.
Актуальные графики отключения света: где проверять
Уточнить, когда и по какому адресу будет отсутствовать электроэнергия, можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно выбрать свой регион.
В Киеве завтра с 7 утра поочередно будут выключать все 6 очередей.
Так же информацию об отключении можно получить на сайтах региональных электросетей для областей:
- Киевская;
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Винницкая;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Львовская;
- Закарпатская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ровенская;
- Волынская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская.
Напомним, 4 декабря Фокус выяснял, почему энергетика Украины страдает от "Шахедов" и что не так с защитой украинской критической инфраструктуры от российских атак.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 8 декабря сообщал, что РФ снова готовит массированные удары по Украине и накапливает ресурсы для очередной ракетной атаки.