Энергетика Украины страдает от "Шахедов": что не так с "многоуровневой" системой защиты

Украинские энергообъекты стали целью российских "Шахедов". Дроны испытывают на прочность обещанные властями многоуровневые системы защиты энергоблоков. Фокус выяснил, почему критически важные объекты не защищены от попадания вражеских беспилотников.

Войска РФ усиливают удары иранскими дронами "Шахед" по Украине, причем все чаще их целями становятся энергообъекты. В Тернополе БПЛА ночью 3 декабря угодил в объект энергетической инфраструктуры, часть города осталась без электричества. Власти просили жителей города зарядить гаджеты и запастись водой на случай перебоев с водоснабжением.

В Ровенской области один из объектов энергетики также стал жертвой "Шахедa" и вышеуказанные случаи — не единственные по стране. Ночью 6 ноября 2024 года в Николаевской области россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: 41 тысяча потребителей Первомайского района осталась без электричества, а к утру следующего дня энергетики запитали около трети потребителей, рассказывали в местной администрации.

Похожий удар БПЛА по критической инфраструктуре был и в конце октября в Роменском районе Сумскую области. Тогда власти не сообщали о перебоях в подаче света. В конце ноября "Шахеды" поразили объект в Николаевской области, в этот раз были отключения абонентов.

Западные обозреватели предупреждают, что Россия кратно увеличила темпы производства дронов и свободно запускает по Украине до 100 "Шахедов" за атаку. Соответственно, это значит, что опасность для незащищенных украинских энергообъектов возрастает.

Работает ли трехуровневая защита энергоблоков?

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины еще в ноябре 2023 года сообщало о трех уровнях защиты энергообъектов:

первый уровень — габионы (металлические сетки, наполненные камнями) и биг-беги (мягкие контейнеры с сыпучими материалами), защищающие от попадания обломков дронов и ракет;

второй — бетонные конструкции против дронов и "Шахедов";

третий — защита 22 подстанций от прямых попаданий ракет в 14 областях.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль в сентябре рассказывал о планах Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины построить проекты третьего уровня защиты на 22 объектах "Укрэнерго". Проект приостановили, так как не нашли для него достаточно денег.

После попадания дрона по энергообъекту в Тернополе 26 ноября текущего года начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода просил "Укрэнерго" ускорить строительство защиты пораженного Россией объекта. Защитные сооружения начали возводить, когда "Укрэнерго" руководил Владимир Кудрицкий.

"Часть работы они сделали, но часть не выполнили. Плохо, что уже по последствиям, но надеемся, что сможем как можно быстрее получить техническое решение, чтобы восстановить этот объект или иным способом решить вопрос", — подчеркивал Негода.

Пока должностные лица решают, кто должен обустраивать защитные объекты, "Шахеды" продолжают бить по украинским подстанциям. Складывается впечатление, что нет систем защиты ни первого, ни второго уровня, комментирует Фокусу эксперт по вопросам ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

"Может быть не полностью достроили эти сооружения? На сегодня мы видим результаты попадания дронов. Судя по тому, что беспилотники так часто прилетают по целям, можно сделать выводы не в пользу ответственных за их защиту. Правоохранителям стоит разобраться, кто отвечал за все это", — отмечает он.

В то же время под Киевом энергоинфраструктура защищена лучше, так как регион хорошо насыщен средствами ПВО.

"Такого уровня покрытия ПВО нет ни в Тернопольской, ни в Ровенской, ни в других областях. Все же хотелось бы узнать, куда потратили выделенные деньги из бюджета и международными партнерами на защиту энергетики", — подчеркивает энергоэксперт.

"Шахеды" угрожают атомным станциям

В то же время защитить на 100% все энергообъекты в Украине не получится. В украинской энергосети более 30 000 трансформаторов, миллионы километров линий электропередач и электростанции площадью десятки гектар, говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Наиболее важные станции, по его словам, защищены от российских ударов. Распределительные сети, высоковольтные подстанции находятся в зоне высокого риска поражения воздушными средствами. Сильно уязвимы к атакам БПЛА открытые высоковольтные распределительные устройства на атомных электростанциях. Любая атака на такие объекты чревата весьма неприятными последствиями, так как в настоящее время атомные станции занимают весомое место в энергогенерации.

"В целом ситуация с защищенностью объектов "Укрэнерго" лучше, чем с другими компаниями. Часто данные о степени защиты энергообъектов засекречены, их не публикуют открыто, чтобы информацией не воспользовался враг. Можно было эффективнее потратить деньги, выделенные на защиту, но к сожалению имеем на сегодня вот такую ситуацию. Нужно провести аудит, куда потратили деньги и что удалось построить на объектах", — комментирует он Фокусу.

Второй уровень защиты против "Шахедов", по сведениям Омельченко, в основном построен на объектах "Укрэнерго". Если бы госкомпания не обеспечила его, свет отключали бы минимум на 20 часов.

Кроме "Укрэнерго", около 370 компаний являются поставщиками электроэнергии. Согласно данным аналитической системы YouControl, их статус ближе всего соответствует сектору критической инфраструктуры. Каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы — с иностранным капиталом. Крупнейший игрок рынка — ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, компания контролирует почти половину распределения электроэнергии.

Фокус уже писал, что Украина вынуждена активно импортировать электроэнергию из-за дефицита. Риск отключений электричества по 6-8 часов в сутки вполне реальны.

Министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее заявил о наличии у ВСУ ударных дронов, которые летят на 1800 километров. Беспилотники обладают интегрированной системой искусственного интеллекта.