Украина имеет дальнобойные дроны на 1800 км для ударов по РФ, — глава Минцифры Федоров

Министр говорит, что сейчас происходят активные испытания БПЛА с системами ИИ. Их первые результаты будут заметны уже скоро.

Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сейчас Украина имеет ударные дроны дальностью полета до 1800 км, а первое использование роя дронов состоится уже в 2025 году. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам министра, Украина, как и РФ, также использует дроны-обманки, и часто запускает их больше, чем ударных беспилотников, но, по его словам, дело заключается "не в цифрах". Также Федоров отметил, что в разработках дронов используется ИИ, но главным вопросом является связь между ними и методы запуска.

"Россия улучшила мониторинг по запускам Украиной беспилотников, быстро реагирует и нацеливается на места запуска. Эти нюансы требуют постоянного изменения методов запуска и связи", — говорит министр

По его словам, Украина уже имеет ударные беспилотники, которые могут летать на расстояние до 1800 км, а сейчас активно происходит работа над беспилотниками для перехвата ударных беспилотников типа "Шахед", которые РФ использует для своих атак.

"Есть некоторые испытания определенными компаниями, производящими... БпЛА, которые благодаря специализированному программному обеспечению и радарам могут поражать Шахеды, но это все еще на стадии исследований и разработок. Однако уже есть определенные результаты", — сказал он.

Федоров добавляет, что Украина также использует десятки отечественных систем с интегрированным ИИ для своих беспилотников, чтобы достигать целей на поле боя. Это позволяет им оставаться эффективными в районах, которые защищены средствами РЭБ ВС РФ.

"Думаю, в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первые реальные использования таких дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", — констатировал министр.

Напомним, Фокус писал об особенностях атак РФ "шахедами", которые позволяют им летать до 24 часов над Украиной. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, российские оккупанты могут уменьшать боевую часть "шахедов" и увеличивать бак для горючего, а также делать наоборот.

Также мы рассказывали, что Украина срочно нарастила выпуск дешевых дронов с ИИ, которые не глушатся РЭБ. В начале 2025 года на поле боя в Украине выйдут дроны, которые управляются системой искусственного интеллекта. Таких устройств будет десятки тысяч и они совершат прорыв