Україна має далекобійні дрони на 1800 км для ударів по РФ, — очільник Мінцифри Федоров

Міністр каже, що нині тривають активні випробування БПЛА з системами ШІ. Їхні перші результати будуть помітні вже незабаром.

Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що наразі Україна має ударні дрони дальністю польоту до 1800 км, а перше використання рою дронів відбудеться вже 2025 року. Про це він заявив у інтерв'ю Reuters.

За словами міністра, Україна, як і РФ, також використовує дрони-обманки, та часто запускає їх більше, ніж ударних безпілотників, але, за його словами, справа полягає "не в цифрах". Також Федоров відзначив, що в розробках дронів використовується ШІ, але головним питанням є зв'язок між ними та методи запуску.

"Росія покращила моніторинг щодо запусків Україною безпілотників, швидко реагує та націлюється на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійної зміни методів запуску та зв'язку", — каже міністр

За його словами, Україна вже має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км, а зараз активно триває робота над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників типу "Шахед", які РФ використовує для своїх атак.

"Є деякі випробування певними компаніями, що виробляють… БПЛА, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати Шахеди, але це все ще на стадії досліджень і розробок. Однак уже є певні результати", — сказав він.

Федоров додає, що Україна також використовує десятки вітчизняних систем з інтегрованим ШІ для своїх безпілотників, щоб досягати цілей на полі бою. Це дозволяє їм залишатися ефективними в районах, які захищені засобами РЕБ ЗС РФ.

"Гадаю, наступного року значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перші реальні використання таких дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", — констатував міністр.

Нагадаємо, Фокус писав про особливості атак РФ "Шахедами", які дозволяють їм літати до 24 годин над Україною. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, російські окупанти можуть зменшувати бойову частину "Шахедів" та збільшувати бак для пального, а також навпаки.

Також ми розповідали, що Україна терміново наростила випуск дешевих дронів з ШІ, які не глушаться РЕБ. На початку 2025 року на поле бою в Україні вийдуть дрони, які керуються системою штучного інтелекту. Таких пристроїв буде десятки тисяч і вони здійснять прорив