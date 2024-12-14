Відключення 15 грудня: коли гарантовано буде світло (графіки)
Останній день тижня не порадує відсутністю знеструмлень, адже на енергооб’єктах тривають ремонтні роботи. Енергетики закликали українців не вмикати усі прилади, як тільки з’являється світло.
У неділю будуть відключення електроенергії з восьмої ранку. Детальніше про ситуацію зі світлом розповіли у НЕК "Укренерго" 14 грудня.
Відключення електроенергії 15 грудня
Завтра енергетики застосовуватимуть:
- з 08:00 до 14:00 — одну чергу;
- з 14:00 до 17:00 — дві черги;
- з 17:00 до 22:00 — одну чергу.
Обмеження для промисловості та бізнесу діятимуть у ті ж години — з восьмої ранку до десятої вечора.
В "Укренерго" наголосили, що вимикаються світло через пошкодження енергооб’єктів внаслідок обстрілів ЗС РФ у листопаді й грудні 2024 року. Продовжуються ремонти, фахівці намагаються відновити обладнання якомога швидше.
"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додала пресслужба.
Відключення електроенергії: графіки
Дізнатись, коли не буде світла за конкретною адресою, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, в Україні анонсували новий підхід до складання графіків відключень. В "Укренерго" пояснили, що зміниться для споживачів.
У ДТЕК пояснили, чому обсяг обмежень у різних регіонах може відрізнятись.