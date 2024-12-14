Відключення 15 грудня: коли гарантовано буде світло (графіки)

Останній день тижня не порадує відсутністю знеструмлень, адже на енергооб’єктах тривають ремонтні роботи. Енергетики закликали українців не вмикати усі прилади, як тільки з’являється світло.

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У неділю будуть відключення електроенергії з восьмої ранку. Детальніше про ситуацію зі світлом розповіли у НЕК "Укренерго" 14 грудня.

Відключення електроенергії 15 грудня

Завтра енергетики застосовуватимуть:

з 08:00 до 14:00 — одну чергу;

з 14:00 до 17:00 — дві черги;

з 17:00 до 22:00 — одну чергу.

Обмеження для промисловості та бізнесу діятимуть у ті ж години — з восьмої ранку до десятої вечора.

В "Укренерго" наголосили, що вимикаються світло через пошкодження енергооб’єктів внаслідок обстрілів ЗС РФ у листопаді й грудні 2024 року. Продовжуються ремонти, фахівці намагаються відновити обладнання якомога швидше.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додала пресслужба.

Відключення електроенергії: графіки

Дізнатись, коли не буде світла за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, в Україні анонсували новий підхід до складання графіків відключень. В "Укренерго" пояснили, що зміниться для споживачів.

У ДТЕК пояснили, чому обсяг обмежень у різних регіонах може відрізнятись.