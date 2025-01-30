"Мы — пара людей, которые искренне любят друг друга": Мартыновская рассказала о Ярославском и личной жизни

Ольга Мартыновская расставила все точки над "і" относительно слухов о романе с Владимиром Ярославским. В интервью "Фокусу" она отметила, что их связывает только крепкая дружба без романтического подтекста.

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Известный украинский шеф-повар, судья и победительница "МастерШеф" Ольга Мартыновская расставила все точки над "і" относительно своих отношений с коллегой Владимиром Ярославским. В разговоре с Фокусом она заверила, что между ними нет романтической связи, хоть они и остаются очень близкими друзьями.

Мартыновская объяснила, что их дружба с Ярославским — это глубокая связь без романтики. Они часто проводят время вместе, поддерживают и мотивируют друг друга, но их близость не выходит за пределы платонических отношений.

"Мы не пара, но в то же время — пара платоническая, люди, которые искренне любят друг друга без сексуального контекста. У нас классные, комфортные дружеские отношения, и я благодарна судьбе за такого человека рядом", — отметила Ольга.

Мартыновская намекнула на новую любовь

В то же время судья "МастерШеф" призналась, что ее сердце уже занято. По словам Ольги, она влюблена, хотя ее новые отношения пока находятся на начальном этапе.

"Есть человек, которого я люблю, и верю, что это взаимно. Мы не живем вместе, только пытаемся выстраивать отношения. Это непростой путь, но мы готовы справиться", — поделилась Мартыновская.

Звезда пока не раскрывает личность своего избранника, но намекает, что готова к серьезным изменениям в своей жизни.

Больше читайте вполной версии интервью Ольги Мартыновской для Фокуса, в котором она также рассказала о новом сезоне "МастерШеф".