"Ми - пара людей, які щиро люблять друг друга": Мартиновская рассказала про Ярославском и личном жизни

Ольга Мартиновська розставила всі крапки над "і" щодо чуток про роман із Володимиром Ярославським. В інтерв’ю "Фокусу" вона наголосила, що їх пов’язує лише міцна дружба без романтичного підтексту.

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Відома українська шеф-кухарка, суддя та переможниця "МастерШеф" Ольга Мартиновська розставила всі крапки над "і" щодо своїх стосунків із колегою Володимиром Ярославським. У розмові з Фокусом вона запевнила, що між ними немає романтичного зв’язку, хоч вони й залишаються дуже близькими друзями.

Мартиновська пояснила, що їхня дружба з Ярославським – це глибокий зв’язок без романтики. Вони часто проводять час разом, підтримують і мотивують одне одного, але їхня близькість не виходить за межі платонічних відносин.

"Ми не пара, але водночас – пара платонічна, люди, які щиро люблять одне одного без сексуального контексту. У нас класні, комфортні дружні стосунки, і я вдячна долі за таку людину поруч", – зазначила Ольга.

Мартиновська натякнула на нове кохання

Водночас суддя "МастерШеф" зізналася, що її серце вже зайняте. За словами Ольги, вона закохана, хоча її нові стосунки поки що знаходяться на початковому етапі.

"Є людина, яку я люблю, і вірю, що це взаємно. Ми не живемо разом, лише намагаємося вибудовувати стосунки. Це непростий шлях, але ми готові впоратися", – поділилася Мартиновська.

Зірка поки не розкриває особистість свого обранця, але натякає, що готова до серйозних змін у своєму житті.

Більше читайте у повній версії інтерв'ю Ольги Мартиновської для Фокусу, в якому вона також розповіла про новий сезон "МастерШеф".