РФ ударила ракетой по Николаевской области: в Вознесенске есть жертва

Перед ракетным ударом Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали об опасности для Николаевской области и в частности Вознесенска.

К вечеру 5 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина", — написал Ким.

Отметим, что в половине 5 вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности на Николаевщине.

"Еще одна ракета на юге Николаевщины! В направлении — Вознесенска!", — говорится в сообщении в 16:33.

Сам Вознесенск расположен в 89 км от Николаева и является административным центром Вознесенской городской общины. В нем проживает чуть более 30 тысяч человек.

Вознесенск на карте Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 5 декабря ВС РФ атаковали регионы Украины беспилотными аппаратами типа "Шахед", а также нанесли удар баллистическими ракетами по объектам в Днепропетровской области.

По информации журналистов Financial Times, российская армия превратила Херсон и другие населенные пункты области в полигон для обучения операторов беспилотников.