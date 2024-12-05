РФ вдарила ракетою по Миколаївщині: у Вознесенську є жертва

Перед ракетним ударом Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про небезпеку для Миколаївської області та зокрема Вознесенська.

Надвечір 5 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Вознесенськ Миколаївської області, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік", — написав Кім.

Зазначимо, що о пів на 5 вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на Миколаївщині.

"Ще одна ракета на півдні Миколаївщини! В напрямку — Вознесенська!", — йдеться у повідомленні о 16:33.

Сам Вознесенськ розташований за 89 км від Миколаєва та є адміністративним центром Вознесенської міської громади. У ньому проживає трохи більш як 30 тисяч осіб.

Вознесенськ на мапі Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня ЗС РФ атакували регіони України безпілотними апаратами типу "Шахед", а також завдали удару балістичними ракетами по об'єктах у Дніпропетровській області.

За інформацією журналістів Financial Times, російська армія перетворила Херсон та інші населені пункти області на полігон для навчання операторів безпілотників.