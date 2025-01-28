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Стиль жизни Евровидение 2025

Группа MOLODI: как электрики создали музыку для Евровидения-2025 — интервью Фокусу

MOLODI, интервью, Евровидение 2025, Нацотбор, Евровидение 2025
Фото: коллаж Фокус | МОЛОДИ

MOLODI — украинская музыкальная группа, созданная в Мариуполе. Сначала они выступали как уличный бэнд, а затем переехали в Киев, где продолжили свою музыкальную карьеру. В состав группы входят Ваня и Кирилл. MOLODI выпустили ряд популярных треков, среди которых "Боль", "Сокровище", "Я не я", "Серенады" и "Помогите".

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В эксклюзивном интервью Фокусу фронтмены группы Кирилл и Иван поделились, как профессиональные электрики попали в шоу-бизнес, о родных, оставшихся в Мариуполе, о личной жизни и первых эмоциях после результатов отбора на участие в Евровидении-2025. В 2024 году MOLODI приняли участие в национальном отборе на Евровидение, призывая своих поклонников поддержать их.

MOLODI — новое имя украинской музыки. Ваня, Кирилл, расскажите о себе, кто вы? Откуда вы? Кем были до того, как стать музыкальной группой?

Кирилл: Я певец и музыкальный продюсер родом из Мариуполя. До того, как мы с Ваней стали группой, мы были обычными ребятами, которые занимались музыкой, играли на улице, но не имели четкого представления, чего хотим от жизни. Мы не знали, куда идти и чем заниматься. Из-за этого наши родители отправили нас в техникум, где мы и познакомились.

Ваня: Я музыкант, барабанщик, аранжировщик и музыкальный продюсер. Я родом из Мариуполя, где прожил почти 19 лет, пока не переехал в Киев. До того, как мы стали группой, я работал преподавателем игры на барабанах. Это то, чем я занимался всю свою сознательную жизнь, пока не начал писать музыку. Преподавание было моим основным источником дохода.

Почему именно такое название? Расскажите, почему выбрали именно его и что хотели показать этим

Ваня: Название MOLODI предложил наш друг Никита Enleo. Оно говорит само за себя: мы являемся голосом молодого поколения, потому что мы действительно молодые — не только по возрасту, но и по ощущениям и подходу к жизни и творчеству.

Кирилл: Это название Никита придумал, когда нам было по 19 лет. Тогда это ощущение молодости было еще ярче — мы буквально только начинали свой путь. Но даже сейчас это название нам очень близко, потому что оно не только о нашем возрасте. Это о нашем состоянии, энергии и желании творить. Мы чувствуем себя полными сил, задора и вдохновения, и это название прекрасно это отражает.

MOLODI, интервью, Евровидение 2025, Нацотбор, музыка, творчество, Мариуполь, личная жизнь, электрики, группа Fullscreen
МОЛОДЫЕ
Фото: Максим Кисляченко, Дарія Климкович

Как дела на личном фронте? Удается ли совмещать творчество и личную жизнь? Насколько это трудно или наоборот

Кирилл: На личном фронте пока что штиль. Я понял, что сейчас мне сложно совмещать творчество и личную жизнь. Я погружаюсь в отношения с головой, но пока не могу себе этого позволить. Из-за этого мои симпатии остаются без продолжения. Построение отношений — это большая ответственность, и после последнего опыта я пока к этому не готов.

Ваня: Я холостяк. У меня никого нет, кроме моего кота Льва. Честно говоря, пока что совмещать личную жизнь с творчеством мне не удается. Работа занимает все мое время: я каждый день провожу на студии, стремлюсь совершенствовать свои навыки, писать музыку и становиться лучшим в своем деле. Вечером, когда возвращаюсь домой, часто продолжаю работать — записываю интервью или создаю новые треки. Для меня сейчас это приоритет, потому что чем больше я вкладываю в свою работу, тем ближе становится успех, о котором я мечтаю. Но я верю, что со временем, когда достигну желаемого, смогу найти баланс и иметь любимого человека рядом.

Известно, что ваша группа берет начало из Мариуполя. Расскажите об этом городе, когда вы из него уехали? Остались ли у вас там родственники?

Кирилл: Мариуполь — это замечательный уютный город. Это особенно чувствовалось, когда мы, уже переехав в Киев в 2020 году, возвращались домой. Приезжали туда в гости к родителям, старым знакомым и, конечно, к морю. Я храню о Мариуполе только теплые воспоминания. Это город первых романтических прогулок, первых поцелуев и начала всего самого важного в жизни.

В Мариуполе остался только мой брат. Он сделал свой выбор, хотя я до конца не понимаю этого решения.

Ваня: В моих воспоминаниях Мариуполь остается таким, каким был до вторжения: солнечным, спокойным, красивым, полным светлой энергии. Он до сих пор ассоциируется с чистым воздухом, зеленью и запахом моря.

Что касается родственников, то они там остались, но я не очень хочу говорить об этом. Не уверен, как мои слова могут повлиять на них, поэтому предпочитаю оставить эту тему личной.

MOLODI, интервью, Евровидение 2025, Нацотбор, музыка, творчество, Мариуполь, личная жизнь, электрики, группа Fullscreen
МОЛОДЫЕ
Фото: Слава Шерстюк

Какими были ваши первые эмоции, когда узнали, что прошли в шортлист Нацотбора Евровидения 2025? С какими главными трудностями вы столкнулись на пути к финалу?

Ваня: Если честно, я почти не сомневался, что мы пройдем, потому что мы приложили много усилий для того, чтобы достичь этого. Когда узнал о результате, я был очень рад, но не удивлен, ведь мы сделали все, чтобы это произошло.

Трудности, пожалуй, были больше на самом выступлении, потому что Кирилл очень нервничал. Но я верил и в него, и в нас как группу. Поэтому все получилось так, как должно было быть.

Кирилл: Первая эмоция, когда узнал о том, что мы прошли в шортлист Евровидения, — это, конечно, была радость. Но вместе с тем появилась тревога. Ты сразу чувствуешь уровень ответственности, даже когда попадаешь в лонглист, а уже когда проходишь дальше, понимаешь, что теперь надо еще больше работать.

Мы всегда верили в свою песню, поэтому с музыкальной частью не было значительных проблем. Благодаря Антону Чилиби мы довели звучание до идеала и остались довольны результатом. Основные сложности возникли на этапе прослушивания, когда стало очевидно, что нам еще нужно работать над выступлениями и передачей эмоций со сцены. Мы поняли, что не готовы к тому, чтобы нас оценивали именно как исполнителей, а не только через песню. Это стало нашей ключевой задачей — совершенствовать свой сценический образ. Все остальные моменты — обычные рабочие технические процессы. Они могут быть сложными или неудобными, но это часть подготовки, которая нужна для достижения хорошего результата.

В чем заключается идея вашей песни для Евровидения? Как она родилась и о чем хотите рассказать слушателям?

Кирилл: Песня "my sea" — это история о нашем доме, временно оккупированном Мариуполе. Мы хотим рассказать слушателям о потерях, которые переживают многие украинцы. О том, что дом может быть не только местом, но и ощущением, которое живет внутри тебя. Оно дает силы идти дальше и помогает находить в себе маленькие уголки счастья даже в самые сложные времена.

Мы долго искали, что именно хотим сказать на Евровидении. Мы давно мечтали об этом конкурсе и хотели поделиться именно личной историей. Еще в августе родилась первая строчка, и от нее раскрутилась вся песня. Это была почти интуитивная работа, которая постепенно сложилась в целостную композицию.

Ваня: Для меня символом Мариуполя всегда было море. Поэтому именно через образ моря мы решили передать эту историю. Во время работы над песней я подумал о названии "my sea" еще до того, как появился текст. Я набрасывал идеи, Кирилл создал мотив, и все сложилось как пазл. Мы просто вкладывали в песню то, что у нас на сердце, и это получилось искренне, эмоционально и близко нам обоим.

Назовите главный плюс и минус участия на Евровидении. Если бы у вас была возможность изменить что-то в формате Нацотбора, что бы это было?

Кирилл: Главный плюс участия в Евровидении — это возможность приобщиться к самому большому вокальному конкурсу в мире. Даже попасть в Нацотбор — это уже большая честь, ведь это значит, что твою песню признали достойной представлять страну. Это очень вдохновляет. Что касается минуса, то для меня это определенная официальность процесса. Но я понимаю, что это необходимая часть конкурса такого уровня, и это также определенный вызов — оставаться собой в таких условиях. Если бы была возможность что-то изменить, я, пожалуй, ничего не менял бы, потому что принимаю правила игры такими, какие они есть.

Ваня: Самый большой плюс участия в Евровидении — это возможность показать себя как достойного представителя украинской сцены на европейском уровне и донести свою историю до огромной аудитории. Что касается минусов, то я бы назвал большую ответственность, которая ложится на тебя. Даже малейшие ошибки могут иметь серьезные последствия, ведь внимание к участникам очень большое. Это добавляет давления, но мы понимаем эти риски и готовы работать на максимум, чтобы все было идеально. Если говорить об изменениях в Нацотборе, то я бы ничего не менял. Мы прошли все этапы и почувствовали, что этот процесс построен честно и профессионально.

Вы должны были стать электриками, но выбрали путь профессиональных музыкантов. Как вы поняли, что музыка — ваше призвание?

Кирилл: Мы должны были стать электриками — это звучит громко, но да, мы учились в техникуме и готовились к этой профессии. Однако уже во время учебы поняли, что это совсем не наше. Мы начали самостоятельно писать музыку сначала из-за того, что не имели денег на саундпродюсеров, но очень хотели создавать что-то свое. У нас всегда было желание исполнять собственные песни, чтобы люди пели наши тексты, а не быть кавер-группой, которая воспроизводит чужие композиции. Когда мы переехали в Киев, все как-то сложилось само собой: нам дали возможность работать на студии, и мы начали изучать процессы написания треков и создавать демки. Именно тогда, в процессе работы, мы поняли, что это наше. Мы решили: больше никакой посторонней работы, только музыка.

Ваня: На самом деле мы не выбирали музыку — это она выбрала нас. Мы просто занимались ею, потому что горели этим и не могли остановиться. Однако мы выросли в такой среде, где музыка не воспринималась как нечто серьезное. Нам говорили, что это не профессия, что она не принесет денег, и что это всего лишь детские игрушки. Но музыка всегда была с нами, жила в нас, даже когда мы делали что-то другое. В какой-то момент мы начали пытаться зарабатывать ею, потому что это было то, что мы делали лучше всего. И постепенно музыка начала занимать все наше время, стала нашей главной деятельностью и призванием.

Какие артисты больше всего повлияли на ваше творчество? Есть ли среди украинских исполнителей такие, кого считаете своими непосредственными конкурентами?

Кирилл: Очень сложно выделить конкретных артистов, которые больше всего повлияли на наше творчество, потому что мы слушаем буквально все. В нашем плейлисте есть рок, металл, рэп, электронная и танцевальная музыка. Визуально нас вдохновляют Twenty One Pilots, их подход к созданию образа и концепции очень интересный. Что касается украинских исполнителей, я бы не назвал кого-то конкурентами. Считаю, что между артистами не должно быть прямой конкуренции, а должна быть конкурентоспособность. Наш материал должен быть на уровне с топовыми артистами по качеству и содержанию. Мы все коллеги, у нас может пересекаться аудитория, но каждый имеет свою уникальность. Я очень уважаю украинских артистов, которые уже достигли успеха, потому что это всегда результат большого труда, а не случайности.

Ваня: Мы как губки, потому что буквально впитываем в себя все, что есть на музыкальном рынке. Мы всегда меняли свои предпочтения, и каждый период нашей жизни влиял на наш стиль. Например, мы увлекаемся творчеством дуэта Disclosure. Мы с Кириллом детально разбирали их проекты, и многие их идеи нашли отражение в нашей музыке. В целом мы слушаем разные жанры и черпаем вдохновение у многих исполнителей, перенимая профессиональные фишки. Что касается украинских артистов, то я не считаю, что у нас есть прямые конкуренты. Все работают в своей нише, имеют свой стиль и место. Мы же хотим развивать нашу уникальную стилистику, и, кажется, мы уже нашли свое звучание.

MOLODI, интервью, Евровидение 2025, Нацотбор, музыка, творчество, Мариуполь, личная жизнь, электрики, группа Fullscreen
МОЛОДЫЕ
Фото: Слава Шерстюк

Есть ли у вас какие-то ритуалы перед выступлением?

Кирилл: Перед выступлением у нас нет каких-то особых ритуалов, но есть определенные процедуры, которые помогают подготовиться. Например, нужно прогреть голосовые связки, немного размять голос, чтобы держать его в тонусе. Это не обязательно должно быть полное распевание, но важно чувствовать контроль над голосом.

Ваня: Непосредственно перед концертом мы немного прыгаем, дышим, заряжаем себя энергией. Это нужно для того, чтобы адреналин уже работал до выхода на сцену, а не разгонялся во время выступления. Мы хотим выйти на сцену уже максимально заряженными и готовыми сразу делиться эмоциями с публикой.

Вы известны не только как музыканты, но и как саундпродюсеры. С кем из артистов вам удалось поработать, и какой из проектов вы считаете самым выдающимся в вашей карьере? Как эта работа повлияла на ваше собственное творчество? Были ли неудачные сотрудничества?

Кирилл: Нам очень приятно, что люди замечают нашу работу как саундпродюсеров. Это важно для нас, потому что мы всегда стремимся, чтобы все, чем занимаемся, приносило результат. Мы работаем на постоянной основе с такими артистами, как Ostrovskyi и Love, Mary. Недавно начали сотрудничать с Max Barskih и Michelle Andrade. К тому же мы участвовали в создании музыки для NK, и хотя она еще не выпустила этот трек, мы довольны тем, что сделали. Каждое сотрудничество приносит огромный опыт, и с каждой новой песней мы совершенствуемся, учимся и добавляем что-то новое в свое творчество.

Ваня: В последнее время мы очень гордимся хитом "Маргарита" для Michelle Andrade, который разорвал TikTok и чарты. Для него мы сделали аранжировку и написали второй куплет. А одна из песен, которая особенно повлияла на нашу карьеру еще в начале, — это "Твої тату" Островского и Майоровой. Она заняла первое место в топчарте, и это стало для нас своеобразным показателем того, что мы достигли нового уровня меньше, чем за год профессиональной работы.

Кирилл: Были ли неудачные сотрудничества? Да, были. Обычно это происходило, когда мы не могли найти общий язык с клиентом или им самим не хватало четкого понимания того, чего они хотят. В начале нашего пути нам, возможно, не хватало опыта, но даже такие ситуации — это уроки. Теперь мы работаем над каждым проектом так, чтобы все оставались довольны.

MOLODI, интервью, Евровидение 2025, Нацотбор, музыка, творчество, Мариуполь, личная жизнь, электрики, группа Fullscreen
МОЛОДЫЕ
Фото: Максим Кисляченко, Дарія Климкович

Как происходит процесс написания песен в вашей группе? Кто отвечает за музыку, тексты, аранжировку? Сколько времени обычно требуется на создание одной песни? Возникают ли у вас творческие споры во время работы над музыкой? Как вы их решаете?

Кирилл: Процесс написания песен у нас очень стихийный и всегда разный. Иногда Ваня набрасывает демоверсии под гитару дома, иногда я придумываю мелодии или мотивы. В последнее время Ваня более продуктивен в написании текстов, тогда как я больше сосредотачиваюсь на мелодиях и вокальных партиях. Но у нас нет четко закрепленных ролей: мы работаем вместе на всех этапах. Мы пишем, редактируем тексты, обсуждаем каждый музыкальный элемент и принимаем все решения совместно. Например, если я придумываю мелодию, Ваня может сказать, что это недостаточно эмоционально или не достаточно цепко, и мы вместе дорабатываем это до нужного результата. Время создания песни очень варьируется. Бывает, что песня рождается буквально за день, а бывает, что ее приходится делать месяцами. Некоторые песни мы возвращаем через год и переделываем аранжировку.

Ваня: Конечно, споры случаются. Например, бывает, что я хочу сделать что-то одним способом, а Кирилл видит это по-другому. Но мы всегда стараемся найти компромисс: пробуем оба варианта, слушаем и выбираем тот, который звучит лучше. Это позволяет нам не просто решать конфликты, но и создавать музыку, которая удовлетворяет нас обоих. И именно в диалоге рождаются лучшие решения.

Если бы вы могли написать песню для любого исполнителя в мире, кто бы это был? И о чем была бы песня?

Ваня: Было бы круто поработать с топовыми мировыми артистами, такими как Disclosure, The Weeknd или Dua Lipa. Если говорить о песне, то я хотел бы создать что-то очень сильное и эмоциональное — что-то, что заставит слушателя прочувствовать каждую ноту и каждое слово. Но пока что наш главный приоритет — расти самим и совершенствовать собственное творчество, чтобы однажды эти мечты стали реальностью.

Кирилл: Наши амбиции больше направлены на развитие нас как артистов, как группы. Нам, конечно, очень приятно, когда артисты первого эшелона обращаются к нам с просьбой создать для них песню или аранжировку — это льстит и придает уверенности. Но наша главная цель — строить свой личный бренд. Поэтому я не мечтаю о написании песни для кого-то из топовых исполнителей. В будущем я бы хотел сотрудничать с ними как равный артист: вместе создавать музыку, работать в коллаборациях, чтобы о нас говорили не просто как о саундпродюсерах, а как о полноценной группе с уникальным звучанием и стилем.

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