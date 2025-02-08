Нацотбор на Евровидение: букмекеры определили потенциального победителя

За несколько часов до начала Национального отбора на Евровидение главная претендентка на победу имеет 38% голосов из 9 тыс. проголосовавших.

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8 февраля в Украине состоится финал отбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". Букмекеры уже определили потенциального победителя, сообщается на сайте конкурса.

В рейтинге уже есть безусловный лидер, но голосование в прямом эфире Национального отбора может принести и неожиданные сюрпризы.

На концерте выступят 10 финалистов. В этом году за звание победителя Нацотбора Евровидения претендуют: Влад Шериф, Абие, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat, ДК Энергетик.

По неофициальным данным букмекеров лидером считается певица Маша Кондратенко. За несколько часов до начала Национального отбора на Евровидение она имеет 38% голосов из 9 тыс. проголосовавших.

В тройку потенциальных лидеров также попали группа Ziferblat и певец Khayat. Последний лишь на один процент опережает Fiїnka, чьи шансы на победу определяют в 10 процентов.

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В конце списка Future Culture и Влад Шериф. Они получили 1% голосов.

Напомним, что победитель Нацотбора будет определяться по результатам голосования жюри и зрителей. Проголосовать за своего фаворита можно будет в мобильном приложении "Дія" и с помощью смс-сообщений.