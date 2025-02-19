"Євробачення-2025": які шанси в України на перемогу в конкурсі (відео)
"Євробачення-2025" пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал пройде 17 травня.
Букмекери оцінили ймовірність перемоги України на "Євробаченні-2025". Експерти зробили свої ставки, про що стало відомо із сайту пісенного конкурсу.
За прогнозами букмекерів станом на лютий, найбільше шансів на перемогу має Швеція, у якої наразі 14% ймовірності першого місця. Втім, ця країна ще офіційно не представила свого учасника. Ймовірно, такі відсотки через перемогу співачки Loreen у 2023 році.
Друге місце рейтингу букмекерів наразі у Фінляндії. До трійки також увійшла Франція, а за нею йдуть Ізраїль та Естонія.
А український гурт Ziferblat, який буде представляти Україну на "Євробаченні-2025" з піснею Bird of Pray, наразі на 20 сходинці з 2%.
Де та коли відбудеться "Євробачення-2025"
"Євробачення-2025" пройде у швейцарському місті Базель, адже 2024 року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал пройде 17 травня.
Це вже буде 69-й міжнародний пісенний конкурс, з яких Україна тричі отримувала перші місця: Руслана, Джамала та Kalush Orchestra.
Нагадаємо, як українські зірки відреагували на Нацвідбір на "Євробачення-2025".
Також Фокус писав про гурт Ziferblat, який представлятиме Україну у Швейцарії.