"Євробачення-2025": які шанси в України на перемогу (фото, відео)

Уже понад місяць перемогу в конкурсі пророкують Швеції. Тим часом Україна покращує свої позиції.

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Букмекери зробили ставки на результати півфіналу "Євробачення-2025", яке пройде у травні у Швейцарії. Прогнози зʼявилися на сайті пісенного конкурсу.

Станом на 27 березня найбільше шансів на перемогу залишається у Швеції, яка стала першою у 2023 році (кубок тоді вдруге забрала співачка Лорін). На другому місці у прогнозі букмекерів розташувалася Естонія, на третьому — Нідерланди.

Зокрема, на думку букмекерів, до наступного етапу "Євробачення-2025" пройдуть Албанія, Польща, Бельгія, Норвегія, Кіпр, Сан-Марино. Україна ж наразі посідає сьоме місце в прогнозі на півфінал, а в загальному — десяте. Український гурт Ziferblat представить у Базелі пісню Bird of Pray. Раніше нашим музикантам давали 14-те, 11-те місця.

Цікаво, що вже кілька тижнів рейтинг очолює Швеція, яка лише згодом презентувала конкурсну пісню. Країну представить гурт KAJ з композицією Bara Bada Bastu.

Прогнози букмекерів станом на 27 березня Фото: Скріншот

Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025"

Нещодавно музиканти оновили свою конкурсну пісню Bird of Pray. У новій версії у приспіві полегшили вокальні партії, проте додали більш оркестрове звучання, що створило кінематографічний розмах. Тепер загадкові паузи на початку зберігають інтригу, не розкриваючи всієї суті композиції з перших секунд, та заворожують аудиторію, пише Суспільне.

Гурт Ziferblat на поїде "Євробачення-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — український музичний гурт, який складається з трьох учасників: Даниїла Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик).

Ziferblat поїде "Євробачення-2025" Фото: Instagram @eurovision

Нагадаємо, пісня Мальти не пройшла цензуру через гру слів, у якій британці чують ненормативну лексику.

Також Фокус писав про скандал з учасником Естонії TOMMY CASH на "Євробаченні-2025": італійці вимагають дискваліфікації співака.