"Евровидение-2025": какие шансы у Украины на победу (фото, видео)

Уже больше месяца победу в конкурсе пророчат Швеции. Тем временем Украина улучшает свои позиции.

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Букмекеры сделали ставки на результаты полуфинала "Евровидения-2025", которое пройдет в мае в Швейцарии. Прогнозы появились на сайте песенного конкурса.

По состоянию на 27 марта больше всего шансов на победу остается у Швеции, которая стала первой в 2023 году (кубок тогда во второй раз забрала певица Лорин). На втором месте в прогнозе букмекеров расположилась Эстония, на третьем — Нидерланды.

В частности, по мнению букмекеров, в следующий этап "Евровидения-2025" пройдут Албания, Польша, Бельгия, Норвегия, Кипр, Сан-Марино. Украина же пока занимает седьмое место в прогнозе на полуфинал, а в общем — десятое. Украинская группа Ziferblat представит в Базеле песню Bird of Pray. Ранее нашим музыкантам давали 14-е, 11-е места.

Интересно, что уже несколько недель рейтинг возглавляет Швеция, которая лишь впоследствии представила конкурсную песню. Страну представит группа KAJ с композицией Bara Bada Bastu.

Прогнозы букмекеров по состоянию на 27 марта Фото: скріншот

Группа Ziferblat на "Евровидении-2025"

Недавно музыканты обновили свою конкурсную песню Bird of Pray. В новой версии в припеве облегчили вокальные партии, однако добавили более оркестровое звучание, что создало кинематографический размах. Теперь загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всей сути композиции с первых секунд, и завораживают аудиторию, пишет Суспільне.

Группа Ziferblat на поедет на "Евровидение-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик).

Ziferblat поедет на "Евровидение-2025" Фото: Instagram @eurovision

Напомним, песня Мальты не прошла цензуру из-за игры слов, в которой британцы слышат ненормативную лексику.

Также Фокус писал о скандале с участником Эстонии TOMMY CASH на "Евровидении-2025": итальянцы требуют дисквалификации певца.