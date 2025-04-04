Евровидение-2025: Украина вырвалась вперед в ставках букмекеров (фото)

Букмекеры обновили ставки на результаты полуфинала "Евровидения-2025", которое пройдет в мае в Швейцарии. Сейчас Украине прогнозируют четвертое место.

Related video

Такие прогнозы появились на сайте песенного конкурса.

По состоянию на 4 апреля больше всего шансов на победу у Нидерландов. А перед этим долгое время первой была Швеция, которая стала первой в 2023 году (кубок тогда во второй раз забрала певица Лорин). На третьем месте в прогнозе букмекеров расположилась Эстония, на четвертом — Украина с шансами 89%.

Интересно, что Нидерланды 27 марта были четвертыми, а Украина была седьмой. Группа Ziferblat через несколько недель представит в Базеле песню Bird of Pray.

Фото: скріншот

Тем временем музыканты уже прибыли в Швейцарию. В своем Instagram братья Валентин и Даниил Лещинские и Федор Ходаков показали кадры, на которых находились в аэропорту. Представители Украины на "Евровидении-2025" признались, что прилетели в Цюрих, после чего отправятся в Базель, где в этом году будет песенный конкурс. Там они будут снимать посткарды — короткие видео, визитная карточка, которая транслируется на "Евровидении" перед выступлением.

"Короче, мы в Цюрихе и мы едем в Базель, чтобы снять посткарды", — рассказали участники группы Ziferblat.

Ziferblat в Швейцарии Фото: скріншот

Полуфиналы "Евровидения-2025" запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где выберут победителя, состоится 17 мая. По мнению букмекеров, общие шансы Ziferblat на победу — 10 место.

Напомним, песня Мальты не прошла цензуру из-за игры слов, в которой британцы слышат ненормативную лексику. После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку.

Также Фокус писал о скандале с участником Эстонии TOMMY CASH на "Евровидении-2025": итальянцы требуют дисквалификации певца.