Колишня дружина Дзідзьо зізналася, від кого вагітна первістком (фото, відео)

Українська співачка SLAVIA (Ярослава Притула) розкрила персону свого обранця. Виявилося, що вона вагітна від бізнесмена Андрія, проте поки пара ще не узаконила свої стосунки.

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Про це артистка розповіла в інтервʼю kp.ua.

SLAVIA повідомила про першу вагітність у кліпі

Виявилося, що коханий співачки непублічна людина, бізнесмен.

"Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мене у моїй творчості, завжди мене надихає творити ще більше, йому подобаються мої пісні. Він завжди зі мною на концертах. Це те, чого я хотіла. Я мріяла, щоб ми з чоловіком завжди були разом, щоб добре йому було зі мною, а мені — з ним", — розповіла SLAVIA.

Втім, поки Андрій та Ярослава не поспішають одружуватися, а коли настане момент, це буде не гучне святкування.

"Я хочу дуже тихо. Навіть не хочу друзям говорити. У мене вже це було, і мені це неважливо. Нам дуже добре вдвох. А гучні святкування я вже пройшла. До того ж я вісім років працювала на корпоративах, на весіллях, мені це не цікаво", — зізналася вагітна вперше знаменитість.

SLAVIA повідомила про першу вагітність

Зокрема, стало відомо, що закохані познайомилися в кіношколі.

"Він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я, зазвичай, не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Вперше в житті отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина. Але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися як друзі, разом проводили час, я придивлялася до нього, перш ніж у нас почалися серйозні стосунки", — пригадала SLAVIA.

Зокрема, співачка зізналася, що досі носить прізвище Дзідзьо — Хома. Втім, під час одруження змінить або на своє дівоче, або на прізвище коханого.

"Я, до речі, ще думаю, яке прізвище брати. Головне – не залишитися на тому, що є. Я не міняла прізвище Михайла. Не було сенсу. Вирішила, коли буду одружуватися, тоді й поміняю. Навіщо ті зайві рухи. Мені прізвище Михайла і не заважало, і не допомагало, я ніде публічно його не використовую, щоб мені різало вухо", — зазначила Ярослава.

Нагадаємо, SLAVIA повідомила про свою першу вагітність у кліпі "Дівка з перцем".

Також Фокус писав про реакцію самого Дзідзьо на вагітність колишньої дружини. Артист публічно привітав Ярославу з творчими та особистими змінами в житті.