Ніколь Кідман уперше прокоментувала смерть матері (фото)

Акторка важко переживає смерть найріднішої людини.

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57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман через тиждень після смерті своєї матері Джанель порушила мовчання і присвятила їй зворушливий пост в Instagram.

Знаменитість та її сестра Антонія показали підписникам кілька архівних фото і подякували шанувальникам за слова підтримки, які отримали в ці дні.

"Моя сестра і я, а також наша сім'я хочемо подякувати вам за виливи любові та доброти, які ми відчули цього тижня. Кожне повідомлення, яке ми отримали від тих, хто любив і захоплювався нашою Матір'ю, значило для нас більше, ніж ми коли-небудь зможемо висловити. Спасибі від усієї нашої сім'ї за те, що ви поважаєте наше приватне життя, поки ми дбаємо один про одного", — йдеться в публікації.

У коментарях актрису підтримали багато знаменитих колег.

"Мої найглибші співчуття вам і вашій родині. Я благословенний, що був поруч із нею. Спочивай з миром", — написав Ленні Кравіц.

Наомі Воттс теж підтримала колегу:

"Посилаю вам обом стільки любові. Співчуваю вашій втраті. Вашої чудової, сповненої сил мами буде не вистачати багатьом. Сподіваюся, тепер вона мирно возз'єдналася з вашим татом. Люблю вас".

"Дуже співчуваю вашій втраті, Ніколь. Посилаю благословення тобі і твоїй родині", — додала Мішель Пфайфер.

Про смерть найріднішої людини Кідман дізналася 7 вересня, незадовго до вручення нагороди "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Крихітка" на Венеційському кінофестивалі. Нагороду замість неї отримала режисерка Халіна Рейн, яка також зачитала звернення актриси до публіки, де та розповіла про смерть матері. Жінка померла у віці 84 років.

У Ніколь давно були неймовірно близькі стосунки з її матір'ю, і вона часто говорила про її підтримку і вплив на її кар'єру протягом багатьох років.

Ніколь народилася в Гонолулу і виховувалася в Сіднеї Джанель та її батьком-психологом Ентоні, який помер у вересні 2014 року.

Після проживання в Сполучених Штатах зірка "Мулен Руж" та її молодша сестра Антонія провели більшу частину свого дитинства в Сіднеї. Ніколь захопилася акторською майстерністю, коли була підлітком, і батьки підтримували її на шляху до слави.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку зі своєю 16-річною дочкою.