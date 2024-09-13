Николь Кидман впервые прокомментировала смерть матери (фото)

Актриса тяжело переживает уход самого родного человека.

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57-летняя австралийская актриса Николь Кидман через неделю после смерти своей матери Джанель нарушила молчание и посвятила ей трогательный пост в Instagram.

Знаменитость и ее сестра Антония показали подписчикам несколько архивных фото и поблагодарили поклонников за слова поддержки, которые получили в эти дни.

"Моя сестра и я, а также наша семья хотим поблагодарить вас за излияние любви и доброты, которые мы почувствовали на этой неделе. Каждое сообщение, которое мы получили от тех, кто любил и восхищался нашей Матерью, значило для нас больше, чем мы когда-либо сможем выразить. Спасибо от всей нашей семьи за то, что вы уважаете нашу частную жизнь, пока мы заботимся друг о друге", – говорится в публикации.

В комментариях актрису поддержали много знаменитых коллег.

"Мои глубочайшие соболезнования вам и вашей семье. Я благословлен, что был рядом с ней. Покойся с миром", – написал Ленни Кравиц.

Наоми Уоттс тоже поддержала коллегу:

"Посылаю вам обоим столько любви. Сочувствую вашей утрате. Вашей чудесной, полной сил мамы будет не хватать многим. Надеюсь, теперь она мирно воссоединилась с вашим папой. Люблю вас".

"Очень сочувствую вашей утрате, Николь. Посылаю благословения тебе и твоей семье", – добавила Мишель Пфайфер.

О смерти самого родного человека Кидман узнала 7 сентября, незадолго до вручения награды "Лучшая актриса" за роль в фильме "Малышка" на Венецианском кинофестивале. Награду вместо нее получила режиссер Халина Рейн, которая также зачитала обращение актрисы к публике, где та рассказала о смерти матери. Женщина скончалась в возрасте 84 лет.

У Николь давно были невероятно близкие отношения с ее матерью, и она часто говорила о ее поддержке и влиянии на ее карьеру на протяжении многих лет.

Николь родилась в Гонолулу и воспитывалась в Сиднее Джанель и ее отцом-психологом Энтони, который умер в сентябре 2014 года.

После проживания в Соединенных Штатах звезда "Мулен Руж" и ее младшая сестра Антония провели большую часть своего детства в Сиднее. Николь увлеклась актерским мастерством, когда была подростком, и родители поддерживали ее на пути к славе.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман вышла на красную дорожку со своей 16-летней дочерью.